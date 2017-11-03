Google Docs最近發生了多起用戶想開啟文件卻打不開的事件，Google隨後出面解釋是系統錯誤，並已立即修復。

眾多使用者反映要開啟Google Docs文件時卻遭拒絕，Google Docs並跳出訊息指出是因為該文件「違反了服務條款」，文件包括團隊寫成的工作文件、研究報告或論文、網站內容等。有人只是無法存取或和他人共享，但有多人發現文件遭到刪除。當時還有國家地理雜誌記者撰寫的野生動物濫捕文章無法存取，懷疑是Google掃瞄文件是不是針對媒體及記者的行為。

不過Google人員周三在論壇上解釋，這是因為為當天Google Docs小組在發佈新的程式碼時，不慎將一小部份Google Docs文件標示為傷害性（abusive）內容，導致文件自動遭系統封鎖。Google已經修復程式問題，讓所有使用者都能全權存取文件。

Google表示Google Docs的掃瞄機制旨在確保使用者不受病毒、惡意程式和其他濫用內容的行為。Google為此道歉，並且承諾將改進以免未來再發生類似事件。

這件事可說是Google強化Google Docs安全下的意外結果。Google Docs今年5月發生駭客傳送假的Google Docs共同編輯文件的連結，點入後使用者權限遭到騙取而用以竊取Gmail和Google Docs資料，促使Google升高Google 服務的安全防護，包括加入機器學習過濾以及不再准許第三方app，只能以實體USB安全金鑰來存取Gmail和Google Docs。