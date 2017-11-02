宏達電將手機設計團隊出售給Google後，繼續經營品牌手機業務，今天在國內發表了旗艦級手機U11+，搭載6吋18:9螢幕，並承襲了前代產品的Edge Sense側框感應功能。

U11+推出4GB記憶體/64GB容量及6GB記憶體/128GB容量兩種版本。前者售價19900元，後者則是21900元。共有極鏡黑、炫藍銀、透視黑三款顏色，其中透視黑在手機的背蓋上採用半透明設計，可隱約看到手機背後的NFC天線線圈、電路板，首波先推出極鏡黑，其他兩色後續才會推出。

國內在今天下午三點先由HTC通路開始銷售，中華、遠傳、台灣大、亞太、台灣之星五家電信業者、網路購物及其他門市則要到11月10日才會開賣。進階款的6GB記憶體/128GB容量由中華電信獨家銷售。

手機搭載高通Snapdragon 835處理器及Android 8.0作業系統，支援IP68防水防塵功能，內建BoomSound Hi-Fi音響效果。在續航力方面，U11+內建3930mAh電池以延長手機使用時間，並支援QC 3.0快速充電。

背後搭載1200萬畫素UltraPixel 3相機，支援F1.7大光圈、電子雙防手震，並內建和高階數位單眼相機相同的自動對焦功能，前置相機800畫素和主相機同樣支援HDR。

前代U11就有的Edge Sense側框感應功能，可在單手握邊手機側框時，快速啟動相機、呼叫語音助理或開啟其他應用程式。U11+升級了Edge Sense，壓一下側框可以啟動快捷列，開啟相機、常用程式、聯絡人，並且可依左右手使用習慣設定開啟左右邊快捷列。