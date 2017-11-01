美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers）無線資訊網路實驗室（WINLAB）的研究人員在本周揭露了他們所研發的智慧安全系統VibWrite，透過感應使用者的手指觸碰方式就能驗證使用者身分，部署成本將只有傳統生物辨識安全系統的十分之一。

VibWrite系統的主要元件為振動馬達與振動接收器，甚至不需要觸控螢幕，只要安裝在任何堅硬的表面之下，如木頭、金屬、塑膠或玻璃之下，就能作為進入大樓、車輛或存取智慧型設備的身分驗證系統。

VibWrite整合了通關密碼、行為與生理特徵，仰賴觸控感應技術與振動訊號來辨識使用者，使用者只要鍵入通關密碼，繪出圖形鎖，或是畫出所設定的手勢，即可解鎖。

研究人員指出，現階段的智慧安全存取系統主要藉由對講機、攝影機、晶片卡或指紋辨識技術，但這些設備的價格、安裝與維護費用相對高昂，再加上該市場將以每年7.49%的速度成長，預估到2022年可達到98億美元的市場規模，於是他們決定打造物美價廉的系統。

該團隊宣稱VibWrite為全球首個基於振動訊號的手指輸入認證系統，可辨識諸如頻率等手指於不同表面上敲打的特性，支援3種解鎖方式，只需要一對低成本的振動馬達與接收器，且安裝與維護都非常方便，可辨識合法使用者的準確度高達95%。

不過，VibWrite目前最大的問題在於有些合法使用者得多次嘗試才會被系統接受，該團隊坦承VibWrite距離真正商業化還需要幾年的光景。