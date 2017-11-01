打造Signal安全傳訊服務的Open Whisper Systems在本周一（10/31）釋出了支援Windows、Mac與Linux的桌面程式。

2014年問世的Signal曾被電子前線基金會（EFF）列為全球最安全的6款行動通訊程式之一，也受到爆料者愛德華.史諾登（Edward Snowden）的青睞。

Signal原本只現身於行動平台上，Open Whisper Systems於去年9月釋出了支援桌面Chrome瀏覽器的Signal擴充程式，本周則進一步發表獨立的Signal桌面程式。

桌面版的Signal支援64位元的Windows 7、Windows 8、Windows 8.1與Windows 10，macOS 10.9以及上的版本，以及包括Ubuntu與Debian在內等支援APT的Linux平台。

不過，有鑑於使用者只能利用行動程式建立Signal帳號，因此桌面版Signal程式仍必須搭配行動版Signal程式才能使用，作法是掃描Signal桌面程式上的條碼以建立連結。

有了桌面版程式之後，支援Chrome瀏覽器的Signal程式則會被淘汰，使用者可在Signal桌面程式的設定程序中將Chrome版Signal程式內的資料匯入。