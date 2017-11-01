容器技術風潮，不只快速吹向雲端，現在也開始帶向了軟體定義網路。Linux基金會旗下的開源OPNFV專案，在最新釋出的開源NFV平臺Euphrates中，開始初步支援容器技術，要讓虛擬化網路功能（VNF）也可以在容器中來執行，並先支援了容器版本的OpenStack，也整合容器叢集管理及調度工具Kubernetes，要讓企業在NFV環境中管理與調度VNF功能更容易，這也是OPNFV邁向雲端原生應用跨出的重要一步。

新釋出開源NFV平臺也開始要支援容器

OPNFV專案新推出的開源NFV平臺Euphrates，也是OPNFV至今釋出的第5個版本，更是今年第2次發布的版本更新，前一次為4月推出的Danube。新推出的NFV平臺Euphrates，最大特色就是在最新NFV平臺基礎架構上，除了現有的虛擬化技術外，也開始支援容器技術，能在容器中來執行VNF，並先整合了容器版本的OpenStack，可以通過使用OpenStack的容器與部署工具Kolla，將OpenStack服務程式碼打包，在NFV環境中執行所需的容器化OpenStack服務（Containerized OpenStack），以簡化OpenStack軟體堆疊生命周期管理運作，例如更新等。

OPNFV也首次將由Google開源釋出的Kubernetes容器叢集管理和調度工具，整合到這次發布的Euphrates版本當中，未來企業也可以使用Kubernetes，來管理和調度在容器中執行的VNF，Kubernetes也成為在OPNFV軟體堆疊中管理OpenStack時，採用虛擬基礎架構管理者（VIM）工具以外的另一個選擇。

OPNFV表示，通過容器與Kubernetes工具的加入，可以讓NFV網路基礎架構管理變得更容易，也能夠大大強化在NFV環境中所支援的雲端原生應用，以及可以提供更輕量的網路控制層（control plane），以便於當電信業等服務供應商，之後要發展5G和IoT需要建置邊緣網路架構時更容易採用。

不只開始結合容器技術，新版Euphrates也增加新的電信級功能和特色，像是新增一個虛擬網路的可視化介面，可以將採用高度分散式架構的虛擬基礎架構，如OpenStack等，透過視覺化的圖表及網路拓撲呈現方式，讓管理者可即時觀看，並依據目前虛擬網路運作狀態，找出有異常的網路環節來除錯。

另外，延續前一版Danube加入DevOps流程，新版Euphrates則是進一步將DevOps用來解決來自不同上層專案（包含OpenDaylight、OpenStack、ONAP、FD.io等）最新軟體版本的整合和測試，而新增了跨社群持續整合工具（Cross Community CI，XCI），讓開發者不用等到官方穩定版本釋出才能開始測試，而是可以在XCI上整合這些上層專案開發中的最新程式碼，以便可以更快用來除錯和加快功能驗證，有助於縮短以往開發人員測試新功能及除錯時，需要來回作業的時間，從數個月減少到數天，讓開發者有更充裕時間開發應用。

OPNFV在新推出的NFV平臺中，同時也強化網路功能虛擬化基礎架構（NFVI）的監控機制，並提高在NFV環境中的服務保障。另外也改善了在Arm架構之下的執行效能，及優化將利用軟體方式來進行封包傳遞的過程，來提高Layer 3網路層資料傳遞的效能。

此外，新版Euphrates也強化安全管理，而新增安全及使用者管理功能，來加強不同VNF功能間的隔離和保護，另外也針對一些網路功能服務進行優化，如服務功能鏈（Service Function Chain）等，及新增乙太網路VPN功能（EVPN）。Euphrates也整合了Open Virtual Network (OVN) 這個過去用於 Open vSwitch的開源網路虛擬化方案，來做為虛擬網路控制的另一種新選擇。

在整合和測試部分，Euphrates也取得重要的新進展，可以用於測試NFV Cloud、VNF及完整的網路服務，像是能在與用戶案例相似的應用工作負載條件下，對於VIM /NFVI層進行測試；另外也提供一個完整的資料層基準框架（Dataplane Benchmarking Framework）的測試工具，專門用於OpenStack部署環境中的資料層，來進行堆疊轉發效能的測試。

OPNFV也預告第6版的NFV平臺Fraser將在2018年春天釋出，將持續通過與開放網路自動化平臺ONAP整合，來發展NFV管理及協作MANO的功能，也將聚焦在與網路數據分析平臺的整合，如PNDA.io等。