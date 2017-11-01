Google於本周二（10/31）宣布，將把原本只出現在Google Pixel 2上的Fast Pair藍牙裝置快速配對功能延伸到其他Android裝置上，讓Android裝置用戶只要幾個點擊就能與附近的藍牙裝置連結。

蘋果在去年底推出的AirPods是利用自家開發的Apple W1晶片快速與iOS及macOS裝置產生連結，而Fast Pair則是藉由低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy，BLE）來掃描附近的藍牙裝置，再透過標準藍牙配對。

Android用戶在開啟支援Fast Pair的藍牙裝置並啟用配對模式後，Android裝置即會開始掃描，並將掃描結果傳送至Google伺服器上，由Google回傳藍牙裝置的名稱與照片。使用者即可於Android裝置上看到這些資訊，並選擇是否配對、建立藍牙連線，連線成功之後還會出現與該藍牙裝置相對應的程式下載連結。

Google表示，Fast Pair不再要求Android用戶執行繁複的藍牙設定，而且相關資訊的呈現可用來確認所連結的是正確的藍牙裝置。

Fast Pair相容於Android 6.0以上並執行Google Play services 11.7+的Android裝置，只不過目前支援Fast Pair的藍牙裝置並不多，只有Google Pixel Buds與Libratone的Q Adapt On-Ear，至於Plantronics的Voyager 8200無線耳麥系列亦很快就會加入該陣容。