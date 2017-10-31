資策會今（10月31日）日在資策會兼任工研院董事長李世光的監交下，進行新舊任執行長交接儀式，由具有情資和資安雙重背景的于孝斌接任執行長職位。于孝斌表示，他將重新定義資策會願景，而目前他初步構想，資策會也將切入資安，創業服務與投資的領域。李世光也澄清，目前沒有將資策會與工研院合併的規畫。

同時具備資安與情報雙重專業，重新制定資策會的願景

于孝斌是美國維吉尼亞軍校電腦學士，霍普金斯大學高等國際研究學院戰略研究碩士畢業的背景，讓他成為資策會歷屆執行長中，少數具有資安和情報專業背景的高階主管，也曾經擔任國安會秘書長及副秘書長助理，並且是臺灣駐美海軍副武官，更自行結合情資與電腦專長兩次創業。

他認為，資策會有許多優秀的人才，但為何資策會任務目標和社會期待有這麼大的落差，他希望儘快找到癥結點，設法弭平兩者的鴻溝。尤其是資策會長期遭業界詬病的「與民爭利」問題，于孝斌則說，上任後會找出原因，從法規修正或業務目標調整來改善。

除了了解各單位業務內容外，他上任首要任務之一是重新定義資策會的願景，確認終極願景之後，才可以訂出發展目標，然後，才能再根據不同的工作目標設定需要完成的任務，也才會知道，這時候組織到底應該做什麼樣的調整才是有效率的。

內部管理上，他表示，會將更多權力下放給第一線的專業人士，成立跨部門、跨領域的創意小組，讓優秀的第一線人才提供更多研究需求和發展建議。畢竟，資訊科技變化快速，第一線人員往往才是真正專家，于孝斌說：「上位者就是幫忙第一線專家聚焦、提供並整合資源，若上位者幫第一線人員做決策，決策錯誤機會甚至高達八成。」

對外，發展策略上，于孝斌觀察，臺灣在「資安等於國安」的政策方針推動下，不論是雲端服務、智慧製造工控系統、研發的電動車、自駕車等，資安將是每一項產品都須內建的功能，但產品要「內建隱私」（Privacy by Design）或「預設安全」（Security by Default），往往得採用加密演算法機制或硬體安全晶片，臺灣業界往往會因這麼做會大幅提高成本，而卻步。但于孝斌認為，這反而是機會，「資安是資策會一定要努力切入的方向，」尤其未來物聯網裝置更普及時，對安全需求只會有增無減，如何找到有趣的切入點，不只是與民爭利，是資策會需要努力研究的方向。

資安與協助青年創業，是未來可以發展目標

于孝斌和臺灣許多年輕的資安新創業者聊過後發現，這些年輕創業者雖然具備某種領域的專業技術而得以順利創業，但創業之後，需要具備的各種行銷、人才招募，甚至是公司維運資金投入等，都讓這些年輕創業家必須全心投入才能維持公司的運作，技術能力也慢慢退步。

另外，也有臺灣金融業者和他聊過，以前曾經因為支持臺灣自創的資安產品，卻收到國外業者律師信函表示，該產品違反該公司的專利，強制銀行業者必須立即將侵權的資安產品下線，這嚴重影響該銀行業者的採購程序、公司營運流程，甚至也有害該公司形象。

這種種隱憂，更讓臺灣一些有規模的公司，不敢採購臺灣產品。于孝斌認為，資策會未來將協助青年創業家，提供行銷、人資等協助，也幫忙預防科技專利侵權，甚至可以在創業初期最缺乏資金時，投入資金支援，而不是像臺灣多數創投，往往都是在新創公司準備收成的後期才投資。文⊙黃彥棻