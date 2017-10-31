專門研發遞歸皮質網路（Recursive Cortical Network，RCN）技術的Vicarious曾於2013年宣布他們可破解文字版的CAPTCHA圖像驗證，上周Vicarious正式於《科學》（Science）期刊上發表了研究細節，並揭露該公司選擇RCN的原因。

文字版CAPTCHA圖像驗證是在複雜的背景中顯示文字，以能否準確輸入文字來判斷使用者是人類或機器人，若一個演算法可達1%的成功率時，就視為破解了CAPTCHA。

不過，當Vicarious以單一模型進行測試時，在Google的reCAPTCHA上有66%的準確率，在BotDetect有64.4%，在Yahoo有57.4%，在PayPal達57.1%，而一個針對特定形式最佳化的模型最高則可達到90%的準確率。

Vicarious說，人類不經任何訓練就能辨識複雜背景中的文字，但坊間的光學辨識API並不理解物件，也無法將物件自背景中隔離，此外，諸如卷積神經網路（CNN）的深度學習技術在受訓後辨識CAPTCHA的效果也不佳。

根據實驗，深度學習技術縱使在經過230萬個訓練樣本後，準確度仍然遠不及只執行260個訓練樣本的RCN。

2011年創立Vicarious之所以受到矚目並不只因為該公司在RCN技術上的表現，還因為該公司的股東都大有來頭，包括臉書創辦人Mark Zuckerberg、Tesla創辦人 Elon Musk、Amazon創辦人Jeff Bezos、Yahoo共同創辦人楊致遠、Skype共同創辦人Janus Friis，以及Salesforce.com執行長Marc Benioff都曾先後注資Vicarious。