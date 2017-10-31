Google的內部臭蟲通報系統Issue Tracker被安全研究人員發現漏洞，可能導致外人得以一窺Google產品的漏洞資料庫，幸好在經通報後，漏洞已經由Google修補。



Google Issue Tracker一般人可能不曾聽過，因為它是Google員工使用的產品漏洞追蹤平台，內部稱之為Buganizer，但也提供安全研究人員向Google通報漏洞或特定專案合作夥伴使用。



安全研究人員Alex Birsan發現這個系統有三項漏洞，第一個能讓他利用Buganizer的帳號命名規則，成功以假冒的Google.com郵件帳號註冊Buganizer，第二個使他訂閱並獲得他無權限讀取的漏洞通知。在通報Google後，分別獲得3133.7美元及5,000美元的抓漏獎金。



第三項漏洞則讓他透過Buganizer API登入Google後台的漏洞資料庫，可以看到數千項Google產品的漏洞，包括被標示為「優先程度0」即極重大而危險的漏洞。最後一項漏洞使Birsan獲頒7,500美元的抓漏獎金。



Google方面在發出獎金的同時，也已經修補了上述三項漏洞。



根據BleepingComputer報導，Alex通報這個漏洞後一小時內就罕見地接到Google「抓得好！」（Nice catch!）的回應，顯示漏洞的風險程度。一旦攻擊者只要成功入侵這項漏洞後果極嚴重，因為他可以直接使用開採漏洞，或將資料賣入黑市殃及Google數億用戶。微軟及Mozilla都曾發生過內部漏洞資料庫遭未授權存取的事。



但他也指出，駭客要從該平台上數千個漏洞中找出可用漏洞，再將之再轉化為攻擊，其實也沒那麼容易就是了。