Google軟體工程師Chris Palmer上周透露，將逐漸淘汰Chrome瀏覽器對公鑰釘扎（Public Key Pinning，PKP）的支援，預計在明年5月出爐的Chrome 67移除對HTTP公鑰釘扎（HPKP）的支援，最終將移除對內建PKP的支援，只是時程未定。

PKP為一驗證機制，供網站指定發行有效憑證的憑證機構，或是讓代理人可拒絕那些非良好憑證機構所發行的憑證，以杜絕不在網站白名單上的假冒憑證，主要用來預防中間人攻擊。

從執行面來看，PKP允許網站建立一個HTTP標頭，當使用者首次造訪該站時，該標頭便會要求瀏覽器下載一組可對照該站HTTPS憑證的公鑰，再次造訪該站時，瀏覽器便會從此一金鑰列表中找出符合該站HTTPS憑證的金鑰，因此，就算駭客假冒一合法網站並使用有效的HTTPS憑證，也無法通過PKP金鑰的驗證，便會遭到瀏覽器封鎖。

然而，可信賴憑證機構（CA）的選擇多半由瀏覽器或作業系統供應商所決定，而次級憑證機構（Sub CA）、交叉認證或是PKI結構則是由憑證機構所決定；上述造成網站業者難以釘選可靠的金鑰，且PKP的採用率偏低，因此，當網站業者的期待與客戶機器上的機制不符時，即會影響使用者，意外或不真實的釘選錯誤所帶來的疲勞轟炸將比安全性還嚴重。

Palmer說，若要導入PKP，基本上很難建立一組保證不會出錯的金鑰，卻可能造成網站無法使用的風險，也可因駭客所建立的惡意釘選惹來風險。

整體來看，PKP所帶來的問題勝過於它的安全功能，且就算移除PKP，網站也不會停止運作，才使得Google決定將先移除Chrome對動態釘選（HPKP）與靜態釘選（PKP）的支援。