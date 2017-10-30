以色列新創業者 Zebra Medical Vision在上周五（10/27）發表了AI1服務，利用深度學習技術來解讀電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）或其他醫學掃描影像，以從影像中辨識存在於肺臟、肝臟、心血管或骨頭中的疾病，而且每張的判讀只需要1美元。

Zebra指出，未來10年只會有20億人口加入有能力消費更多醫療服務的中產階級，仍有40億人口處於醫學資源缺乏或無能力消費的狀態，他們相信AI1的低廉價格能夠加速全球對先進工具的採用，改善民眾健康進而拯救人們的生命。

這幾年不斷有醫療機構推廣以醫學影像進行健康檢查，建立預防醫學的新趨勢。AI1平台允許全球的醫療服務供應商存取，提供透明化且固定的判讀價格，解讀掃描影像並發現疾病的機率更勝過醫生的單純問診，能提早發現乳腺癌、肺癌、高血壓或其他疾病。（來源：Zebra Medical Vision）

根據Engadget的報導，AI1平台目前可偵測11種疾病，估計今年底可成長至17種，總計將發表35種診斷產品。

AI1平台除了可用來驗證醫生的發現之外，也可能找出被忽略的問題，迄今全球已有超過50家醫院正在測試或已採用該系統，分析超過100萬張的醫學影像。Zebra亦將持續改善其深度學習引擎，以強化辨識的準確度。

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