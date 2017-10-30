在2015年創立、專門開發高階智慧沖茶器的Teforia在上周五（10/27）宣布結束營業，原因為資金不足，而原本要價999美元的Teforia沖茶器也將以199美元出清。

Teforia所開發的智慧沖茶器能夠設定水溫、水量、水質、沖泡時間、水與茶葉比例，還能根據回沖次數進行設定，它支援藍牙與Wi-Fi，可透過行動程式控制，宣稱可沖泡出最佳風味的茶品。Teforia沖茶器曾在2016年獲得世界茶葉博覽會（World Tea Expo）的最佳創新獎，並成為今年的指定泡茶裝置。（來源：Teforia）

。

不過，Teforia創辦人暨執行長Allen Han表示，該公司需要更多的資金與時間來教育市場，但在此一對於智慧廚房領域硬體業者而言非常困頓的時期，他們無法募集到足夠的經費，決定於即日起停止營業，並出清所有商品。

在Teforia剛創立時曾募得510萬美元的種子基金，並於去年11月再度募得1200萬美元的資金，儘管該公司的團隊成員只有15人，顯然仍不足以支撐其營運。

市場分析認為，Teforia沖茶器的售價高達999美元，約是一般沖茶器100倍的價格，應該也是造成市場接受度不高的原因，另有媒體測試後指出，透過該沖茶器沖出的茶品的確比一般人的手沖好喝一些，但並未達到驚人的程度。

在宣布結束營業的同時，Teforia也將以優惠價出清所有商品，包括茶包、沖茶器與配件等；其中，原本售價999美元的Teforia沖茶器將以1/5的價格出售，現為199美元，其他商品皆打5折。

今年9月，才有另一家開發智慧榨汁機的Juicero宣布關門大吉，Juicero在2016年3月所推出的榨汁機對外募資了1.2億美元，但彭博社（Bloomberg）卻踢爆，Juicero只能榨取該公司所推出的材料包，且材料包中早就是蔬果汁了，只要用手就能榨汁，不必麻煩榨汁機，更誇張的是若丟進真正的水果或蔬菜，還會把榨汁機弄壞。因此，就算Juicero把榨汁機售價從699美元降至399美元仍回天乏術，最後也只能草草收攤。可以想見的是，Juicero的前車之鑑也許也影響了Teforia募資活動。