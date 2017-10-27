臉書（Facebook）周四（10/26）宣布，在去年10月正式上線的Facebook Workplace企業版臉書迄今已受到超過3萬個組織的青睞，這些組織總計建立了逾100萬個社團（group）來促進團隊合作。同一天臉書也發表了支援桌面的Workplace Chat程式。

Facebook Workplace提供了動態消息、社團、聊天、直播與搜尋等基本的臉書功能，還可建立企業與企業之間的社團，具備單一簽入與分析功能的儀表板，亦允許企業將Workplace嵌入既有的IT系統或是連結Office 365、G Suite、Salesforce與Dropbox等第三方服務。

今年9月初臉書才宣布已有1.4萬個組織加入Workplace，本周的數字便已超過3萬個，包括Walmart、Heineken、Spotify與Lyft都是Workplace的用戶。

臉書列出了這一年來Workplace的多種應用範例，例如當颶風重創美國時，達美航空利用Workplace來協調災難回應與即時通訊，國際慈善組織Oxfam的員工則在Workplace上分享一個運送乾淨水源到葉門村落的影片，還有許多業者透過第三方所開發的聊天機器人來解決工作上的瑣事。

至於臉書發表的通訊程式Workplace Chat原本就有行動版與瀏覽器版，現在則增加了桌面程式，桌面用戶不必以瀏覽器開啟Workplace來使用Workplace Chat，只要開啟桌面程式就能進行視訊、分享檔案或螢幕畫面等，也有訊息反應、@提及某人與動畫等功能。此外，臉書亦預計於未來幾周更新行動版與桌面版的Workplace Chat程式，以添增群組視訊能力。

Workplace Chat現在可支援跨桌面、行動的多人視訊聊天：（來源Facebook）

Facebook Workplace現有免費的標準版與付費的進階版，兩者間最大的差別在於進階版提供了整合第三方服務的能力，並有額外的企業與管理功能，臉書迄今未曾透露Workplace用戶中採用進階版的比例。