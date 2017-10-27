微軟於周四（10/26）公布該公司截至今年9月底為止的2018財年第一季營收，宣布其商業雲端服務的年度營收運行率（Annualized Run Rate，ARR）已達到204億美元，超越該公司於2年前所設定的200億美元目標。

ARR通常是用最近一季或一個月的營收來推估未來整年的營收，微軟則是以今年9月的商業雲端營收為基礎，乘以12之後得到204億美元的數字。微軟的商業雲端營收涵蓋了Office 365商用版、Azure、Dynamics 365與其他雲端服務。

微軟執行長Satya Nadella表示，微軟該季的商業雲端ARR突破200億美元，超越了兩年前所設定的目標。

若就微軟2018財年第一季的整體營收來看，該季微軟創下245億美元的營收，成長12%，營業利潤（Operating income ）為77億美元，成長15%，淨利（Net income）亦達66億美元，成長16%，每股盈餘為0.84美元。財報發表後，微軟周四盤後股價上揚了4.55%，達到82.34美元。

觀察微軟各部門的營收表現，生產力與業務流程（Productivity and Business Processes）創造了82億美元的營收，智慧雲端（Intelligent Cloud）營收為69億美元，更多個人運算（More Personal Computing）營收則是94億美元。其中，前兩大部門的營收分別成長了28%與14%，只有更多個人運算部門的營收下滑1%。

在微軟所有的產品及服務中，營收成長最快的是Dynamics 365的69%與Office 365商用版的42%。而微軟甫於今年6月上市的Surface Laptop亦帶動Surface的營收成長，比去年同期增加了12%。