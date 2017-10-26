【舊金山聖荷西直擊】

過去以硬體設計代工起家的廣達，挾其經手大量伺服器產品代工製造經驗，也決定邁向自有品牌之路，早在2012年5月，就在美國聖荷西成立了雲達科技（Quanta Cloud Technology），直接了當瞄準了，雲端市場起飛後的伺服器硬體需求，一路以來，雲達戰略目標就是要發展全光譜的自有品牌資料中心產品，也不只鎖定大企業（這是廣達過去提供客製化伺服器代工的主要市場之一，如臉書、微軟、Google所用的自製伺服器不少是出自廣達之手）。廣達仍聚焦在ODM業務，而QCT就成了廣達集團搶攻基礎架構市場的主力。

從OCP伺服器代工，到超融合架構自有產品

雲達科技總經理楊晴華在去年10月雲達HCI產品大會上，回顧了過去雲達4階段的發展。廣達2007年臉書開始找廣達代工伺服器，後來2011年時，臉書更發表了開放運算計畫，廣達也是初始成員，參與了OCP伺服器的設計與代工製造，這是雲達的1.0階段，後來也果然從中發展出了自有品牌的資料中心硬體，成了基礎架構設備供應商，不只伺服器產品，也有儲存和網通產品，這就是雲達科技的成立目標，也是QCT 2.0階段。

隨著全球雲端市場起飛，公有雲服務逐漸成形，雲端供應商的擴充需求越來越大，甚至一次動輒需要擴充上百櫃的伺服器，才QCT開始鎖定全球高擴充性伺服器解決方案（Hyperscale Rack Solution）的全球需求，尤其鎖定，大型雲端龍頭供應商，這是QCT 3.0的戰略。

根據IDC 2016年預估，雲端市場（公有雲加上私有雲）在全球基礎架構（資料中心）市場比重，在2016年突破了3成，而到了2018年更會超過4成，這也讓適時卡位的QCT抓到了市場趨勢。

但是量大開始出現質變，大型雲端服務轉而鎖定統一規格的伺服器，來壓低成本，但同時又透過軟體，來提高伺服器設備的應用彈性和擴充性，這也催生了新的資料中心架構典範，過去以高單價專屬硬體為主的基礎架構市場，開始轉向軟體定議架構發展，甚至虛擬化龍頭VMware也帶頭鼓吹軟體定義資料中心，整座資料中心都可以透過軟體彈性調度、控制。

伺服器等於就像是一個個沒有差別化的設備，連Google後來都直接將伺服器稱為「機器」，因為，伺服器用途已經單一化到如同一臺平凡的機器設備一樣，只有靠軟體才能創造差異化，這就是Software-defined技術和產品的崛起，主要還是透過虛擬化技術，將硬體資源抽象化成了一個虛擬的資源池，再由軟體來調度派送。先從運算資源池技術開始成熟，逐漸延伸到軟體定義儲存、軟體定義網路技術的成熟，運算、儲存和網路三大基礎架構都軟體化了，超融合式架構（Hyper Converged Infrastructure）也就成熟了。這就是這兩年QCT 4.0第四階段戰略專攻的HCI架構市場。

開放、開源技術的普及是讓軟體定義架構，甚至是超融合式架構成熟的另一個推力。因為技術不再把持在單一品牌或龍頭廠商手上，而是透過開源或開放的方式，甚至由使用者（如臉書出面推動OCP計畫，自己設計伺服器軟體和產品），OpenStack也是因此而生，為了成為另一個開源（人人可用）的雲端OS平臺，可以自己搭配硬體（低價、規格統一的白牌伺服器就可以），也來打造出一朵不書AWS服務的雲，不管，自用或對外營業兩相宜。

以硬體技術起家的雲達，自然也大力擁抱開放技術，如OpenStack、Linux業者紅帽，還和原有軟體品牌龍頭合作，如VMware、微軟等，雙邊通吃。

QCT戰略，善用開源軟體的力量，來發展軟硬整合的Appliance產品

甚至楊晴華在2014年就曾透露出，未來雲達產品戰略，就是善用開源軟體的力量，來發展軟硬整合的Appliance產品，尤其當大量開源企業級軟體出現後，因為基礎架構軟體，任誰都能取得，誰能最快將其整合到硬體中，打造出商用等級的產品，就能最快滿足市場需求。這也是當時他罕見透露的未來戰略布局，果然，開源基礎架構技術的崛起，正如他所料。

不過，容器技術（Container）的出現，讓HCI架構面臨了新的轉型考驗，過去主要以調度VM、實體機器資源的HCI架構，開始需要具備容器調度能力，因為容器成了另一種新的運算環境選擇。QCT在4.0戰略中，也沒有落下這一塊，開始和容器管理平臺如MESOS或容器調度專案kubernetes合作。QCT也很早就在自家基礎架構產品中，隨微軟、VMware等支援容器，而具備了PaaS平臺產品的選項，例如今年5月公開，玉山銀行所部署的一站式雲管理平臺，就是就是QCT產品搭配微軟PaaS平臺和Hyper-V技術，不只可以調度虛擬機器和裸機，還可以延伸到容器的管理。

QCT 4.0戰略布局也不僅止於基礎架構市場，楊晴華去年在自家HCI大會展示了現有產品布局，除了基本的3S1R之外(Network Switch、Storage、Server三類產品線和Rack Solutions整櫃式解決方案）還有涵蓋三大主流平臺的軟體定義資料中心產品（Software-defined data center ），支援VMware、微軟和Openstack，以及新崛起的容器技術平臺，包括Docker、kubernetes和CoreOS。當時，楊晴華就揭露了下一個發展目標是運算需求市場和應用市場，包括了IaaS、VDI（桌面虛擬化架構）、NFV（網路功能虛擬化）、大數據（Big Data）、HPC（高效能運算）、機器學習和IoT等應用市場。

其中前兩者IaaS和VDI屬於基礎架構需求的延伸，也是QCT過去熟悉的市場，而Big Data、HPC則是QCT最近三、四年積極瞄準的新利基市場，而機器學習和IoT則是最新要切入，至於NFV則是一個QCT在熟悉虛擬化技術後，想要瞄準的5G市場切入點，早從2016年，QCT就開始布局，但還沒有看到較大動作的產品釋出，而是先和電信業者合作來練兵，例如瑞典電信供應商愛立信（Ericsson）就在2016年行動通訊大會MWC上宣布和廣達策略合作，要用Ericsson超規模資料中心系統（Hyperscale Datacenter System，HDS）8000系列為基礎，共同設計、開發和製造下一代資料中心平臺，這是Ericsson用來布局5G市場的核心基礎平臺，目標是用同一套基礎架構來滿足電信IT和傳統IT兩種需求的新資料中心架構，來兼顧彈性、擴充和簡化管理，而NFV和SDN技術應用正是其中的關鍵。這也是QCT趁機練手，熟悉電信第一線需求的機會。

今年10月，雲達年度大會即將登場（10/26，臺灣10/27），雲達也一改往例，將原有以平臺架構命名的HCI大會名稱，改為成抽象的Q-Synergy，主打「綜校」印象，透露出從基礎架構產品市場，要更積極跨入應用市場的企圖心，而不僅止於經營平臺設備供應商的品牌印象而已。從多場NFV、SDN相關議程也反映出雲達下一步要大力進軍5G市場的意圖，還找來ONF開放網路基金會生態與行銷副總都都登場分享新的開源電信架構CORD。

新推英特爾RSD架構的機櫃解決方案Rackgo R，瞄準電信IT與傳統 IT整合的龐大機櫃部署需求

QCT也新發表了搶攻5G市場的新產品，也就是採用英特爾RSD架構（Rack Scale Design）的新機櫃解決方案Rackgo R。RSD是一個以機櫃重新定義IT基礎架構的新框架，可以透過軟體定義的方式，更容易透過API來調度全資料中心多機櫃的運算資源。

在Intel Rack Scale Design架構中，運用多組機櫃同時使用的組態，來搭配軟體定義資料中心的應用，來提供更大規模的動態資源共用池（涵蓋運算與儲存資源），以因應不同工作負載的調度配置。SDDC過去多以伺服器為最小組態單位，進一步擴大到以機櫃為最小組態單位，來提供更高效的調度配置。這是QCT進軍電信市場的新利器，尤其是瞄準需要龐大機櫃群部署和維運需求的電信5G市場。

5G標準明年才會正式定案，但各國電信商無不想要搶先布局，早就開始積極建置新一代基礎架構的時機點。RSD架構的多機櫃新產品只是其中一步，雲達如何卡位競爭激烈的5G市場，即將要揭曉。