根據尼泊爾當地媒體加德滿都日報的報導，該國最大的私人商業銀行之一：NIC亞洲銀行的跨國匯款轉帳SWIFT系統，在10月下旬遭到匿名駭客入侵，由於當時適逢尼泊爾第二大節日神牲節假期（Tihar Vacation），所有金融機構都暫停營業。遭駭事件已經回報給尼泊爾中央銀行。不過，尼泊爾央行副發言人Rajendra Pandit接受媒體訪問時表示，尚無法確認具體有多少金額遭到駭客轉出。

尼泊爾央行接獲消息後，也立即在10月23日（日）派遣相關的專家提供協助，立即發函與相關帳款轉入國家的銀行，請求相關銀行暫停來自NIC亞洲銀行匯款的轉帳服務，並澄清NIC亞洲銀行客戶帳款並沒有受到影響、是安全的。不過，根據加德滿都日報的報導，受駭的NIC亞洲銀行截至截稿前，並未對外解釋詳細受駭內容與損失金額。

尼泊爾央行從相關的入侵手法來看，初步判斷和2016年孟加拉央行遭駭事件的手法類似。而近年來，國際駭客也都鎖定SWIFT系統作為主要入侵攻擊的標的，目前從各方媒體報導可以發現的最早一起事件SWIFT系統入侵事件是孟加拉索納利銀行在2013年發生25萬美元盜轉的受駭事件，接著厄瓜多銀行也在2015年1月發生SWIFT系統遭到駭客入侵，竊取約9百萬美金。

由於先前各國SWIFT系統受駭事件都相當低調，一直到2016年5月SWIFT（環球銀行金融電信協會）才對外公開，在2015年12月越南的先鋒銀行遭駭駭客倒轉120萬歐元，所幸遭到盜轉金額全數追回，至於發生在2016年2月，最知名的孟加拉央行SWIFT系統遭駭事件，原先駭客預計轉帳10億美元到他國帳戶，但後來因為錯字原因，只轉出8,100萬美元；在2016年6月，則有傳出烏克蘭有多家銀行的SWIFT系統遭到駭客攻擊入侵。

臺灣也在今年10月3日～5日發生遠東國際商業銀行SWIFT系統遭到駭客入侵，原本預計轉出金額高達18億元，目前多數已經追回。