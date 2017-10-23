臉書（Facebook）於上周五（10/20）宣布，開源旗下並行程式設計除錯工具RacerD，協助開發者縮短並行程式設計（Concurrent Programming）除錯的時間，以及避免並行程式中的競爭情況（Race Condition）。

並行程式設計是指，在系統中有至少2個以上的運算同時運作，此時則容易發生資料競爭（Data Race）的情況，且因為人工難以發現競爭情況的發生，造成開發者往往得費時除錯，而RacerD工具則可以協助開發者偵測與避免Java程式中的資料競爭，及檢察並行程式設計的錯誤。

RacerD工具是以Infer靜態分析平臺為基礎，採用程式分析框架Infer.AI來偵測程式錯誤，且RacerD工具透過程式碼編譯時檢查程式碼，並產生系統中可能發生競爭情況的報告，提供給開發者。臉書聲稱，RacerD能夠用低於15分鐘的時間檢查80行以上的程式碼，且能找出程式碼中大部分競爭情況的錯誤。

臉書也以自身的經驗說明RacerD帶來的效益，臉書的Android團隊為行動App的新聞提要（News Feed）建置並行程式，運用RacerD抓到1,000個以上競爭情況的程式錯誤，為臉書的行動App改進了5％的效能。

此外，目前RacerD工具支援Java，臉書也計畫未來RacerD將支援C++。