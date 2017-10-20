走進警察局，接待民眾報案的不是員警，而是機器人，而且它還能巡邏，在活動會場來回穿梭，自動避開前方障礙物或行人，將現場影像回傳到遠端勤務中心，甚至由員警透過視訊回答民眾問題。這不是想像情境，而是11月即將在板橋展開測試的警政機器人，未來若成效不錯，將成為第一線派出所的業務支援助力，來彌補員警緊急出勤時，報案接待處的人力空窗期支援。

內政部警政署今天舉辦第一屆智慧警政安全管理研討會，找來全臺各縣市警察局主管出席，一方面向主管們介紹最新的科技犯罪、網路安全趨勢，另一方面也展示智慧警政應用的最新成果，其中更揭露了4項還在開發測試階段的警政創新應用，包括了警政機器人、無人機、穿戴式直播應用和MR虛擬警用射擊系統。

一進入會場，最引人注目的就是這台一人高的臺灣第一臺警政機器人「Ayuda」（西班牙語中的「幫助」之意）。Ayuda外觀類似Pepper機器人，也是可靠底部輪子來移動的機器人，也配備了平版電腦，可供顯示和互動，內建ROS機器人作業系統。Ayuda頭、手，甚至手指都可以轉動或移動。頭上有三顆鏡頭，雙眼鏡頭主要用來進行人臉辨識，額頭另有一個監視鏡頭可以透過Wi-Fi，回傳畫面到後端系統。內建電池可以提供8小時電力，能在活動會場中定點移動，提供諮詢，還能自動回到充電處。另外Ayuda還內建了紅外線雷達，可以偵測四周物體，來建立空間地圖，找出移動的路線，以避開障礙物，甚至經過的行人。

Ayuda可以提供迎賓、諮詢、自動帶位導航的功能，甚至帶路時，可以自動避開路上迎面而來的行人或障礙物，也能按指定路線來巡視。因此，不只可以部署在固定地點，如派出所接待處或門口，也可以如今天是在大禮堂中現場展示，就可以設定移動路線，定期巡視會場來提供諮詢。只要先遙控Ayuda走一遍會場，就可以建立會場的空間地圖，再來設定巡邏路線就可以。

警政署資訊室警務正王雅平表示，警政署年初時開發出了一套警政服務App，預載到家用機器人中，現在更進一步部署到警政機器人Ayuda上，可以用來輔助警察局行政事務的前置處理，尤其當派出所員警遇到緊急出勤時，就可以由警政機器人留守接待處，提供基本迎賓、資訊查詢服務，並配合視訊功能，可以由24小時勤務中心的員警，遠端來處理民眾的報案。

Ayuda還能利用影像辨識技術分辨互動對象的身分，在平版電腦上提供不同的功能，例如若是身穿制服的員警，就提供公務用選單，而其他人就切換為一般民眾的功能清單。

與Ayuda搭配的是一座遠端的中控臺，上面有3個螢幕，並配備了視訊鏡頭、輸入鍵盤和遙控器。第一個螢幕是連結到派出所內部監視器，可以看到Ayuda在派出所環境中移動的四周情況，中間的螢幕則是Ayuda機器人額頭鏡頭回傳的畫面，可以看到與Ayuda互動的對象臉孔，最下方的螢幕則是系統操作畫面。值班員警還可以透過中控臺上的搖桿，遠端指揮Ayuda來移動，前往想要透過鏡頭監看的區域。

例如勤務中心值班員警，可以透過鏡頭與遠端派出所中的報案民眾對談，再將報案資料輸入到系統中，最後按一個列印鍵，就可以將報案單傳送到派出所印表機中印出來，提供給民眾（未來將可直接由Ayuda身上新增的印表機來輸出）。

目前這款國產機器人，是利用3D列印技術，先製作出了3臺原型機，9月初時在臺北舉辦的世界科技大會展場上首度亮相，其中一臺已在今年7月，部署在花蓮國軍醫院中測試，提供迎賓服務。另一臺則將在今年11月，部署在新北市的新板村派出所進行實機測試，這是一個讓兒童體驗警察工作的兒童版派出所，未來測試可行，就可以用來派駐到第一線派出所。