蘋果發表新iPhone後，帶動第四季手機市場競爭，各家業者也相繼推出新機應戰，小米也在台灣發表了旗艦手機小米MIX 2，採用5.99吋18:9全螢幕設計，10月24日將開始銷售，售價14999元。

MIX 2採用高通Snapdragon 835處理器，和過去的手機略有不同，這支手機在4G LTE上支援了6模43頻段，包括了台灣的五家4G業者全部的頻段，不再有無法支援特定電信商特定4G頻段的遺憾。

國內將在10月24日中午12點在小米官網線上開賣，6GB記憶體/64GB容量，售價14999元，6GB/128GB則是16599元。11月開始在遠傳、中華、台灣之星三家電信門市銷售。

MIX 2宣稱採用全面屏2.0技術，螢幕雖從前代的6.4降為5.99吋(2160x 1080)，但螢幕比例從17:9改為18:9，試圖在大螢幕與方便使用上取得平衡，機身背後使用了四曲面陶瓷。在通話上，手機內建了導音式微型聽筒，強調有更好的通話音質。

與稍早推出的另一款旗艦手機小米6相同，MIX 2在照相上使用Sony IMX386感光元件，支援4軸光學防手震，主相機畫素為1200萬，前置相機為500萬畫素。延續前代MIX手機特色，MIX 2內建了3300mAh或3400mAh電池，以延長手機使用時間，並支援USB Type-C充電。