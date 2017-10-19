台灣微軟新任總經理孫基康正式與媒體見面，他將帶領台灣微軟今後的營運發展，包括加速推動雲端以協助企業數位轉型，更要擴大雲端的應用層面，深入不同產業之中。

今年9月孫基康才剛接替邵光華擔任台灣微軟總經理，40歲不到的他年紀輕輕就接掌台灣微軟，將負責台灣的業務營運，帶領業務、行銷、技術支援、諮詢服務部門。

事實上，這並不是孫基康首次在外商公司擔任老總，他自華盛頓大學取得電機工程學位後即加入美商國家儀器(NI)，隨後返台在台灣NI任職，27歲就成為台灣NI總經理，2014年加入施耐德電機，2015年升任台灣施耐德電機近20年首位本地總裁。

他在台灣出生，但在年紀還小時便前往美國，由於家庭因素10歲便開始打工至大學畢業，當過送報生、電腦維修員、拍賣員等工作，從這些工作經驗中學習經驗。他津津樂道在美國的送報經歷，由於每位送報員負責一定的區域、眾多訂戶的派報工作，報社會先向送報員收取訂報費用，再由送報員向訂戶收取，讓他學習到如何提升工作效率、作好現金流的管理，奠定基本的營運管理概念。

接掌台灣微軟，孫基康表示，在Satya Nedella上任後，微軟的世界觀很明顯和前任執行長不同，努力朝雲端、智慧化的邊緣、AI、跨裝置服務等發展。他認為下一個產業發展機會是IT結合OT成為IoT，從中提煉的數據成為AI應用的基礎，是台灣微軟接下來要做的。

他表示，微軟今年的目標是加速雲端的成長，以協助企業數位轉型，並將雲端的應用深入到製造、金融、零售、健康、教育及政府六大產業，過去製造業扮演台灣的經濟基礎角色，如今面臨轉型的關鍵，未來的3年將是IoT、雲端、AI的發展關鍵，他上任後首要之務是加速微軟的自我轉型，同時以微軟的雲端服務及產業夥伴，加快國內IoT、AI等各種應用發展。