分析機構IDC周三發佈未來5年的ICT支出預測，認為在物聯網（IoT）、VR/AR、人工智慧（AI）及機器人等新科技的帶動下，全球ICT支出預估由2016年的4.3兆增加到5.6兆美元，2017到2021年年複合成長率達6%，是GDP成長率的2倍。

IDC指出，傳統ICT（包括IT和電信）支出已經相當成熟，許多成熟市場逐漸飽和及大量普及，傳統ICT產業營收因雲端市場成長而受到侵蝕，而使IT資本支出逐漸集中於少數雲端服務供應商手中。結果是傳統IT支出年成長率剩下3%到4%，電信支出成長率更只有不到1%。

相較之下，一群被IDC稱之為創新加速器（Innovation Accelerator）的新科技，包括物聯網（IoT）、VR/AR、認知人工智慧（Cognitive AI）、機器人、3D列印及次世代安全等則快速竄起。這些新種ICT技術支出金額在2017年較去年成長17%，預計未來5年隨著科技普及到新興市場，支出成長還會加速。其中IoT、AR/VR及機器人到2021年將扮演更重要的角色。

IDC認為，這類新科技的出現，將會結合數年前興起的雲端、大數據分析和社交平台，到2021年佔到所有ICT支出的75%。