周三韓國電子大廠三星在舊金山開發者大會上，宣佈將與Google合作，旗下旗艦手機Galaxy S8+和Note 8將採用Google ARCore虛擬實境開發軟體平台。



在此之前，三星Galaxy S8推出時就已經採用ARCore，但最新宣佈則將雙方合作再擴大到最新的二款旗艦級手機。



ARCore是Android平台上專門用來打造擴增實境（Augmented Reality，AR）程式的軟體開發套件（SDK），如同蘋果在iOS 11預覽版中內建的ARKit。Google於8月間推出ARCore的預覽版，可提供動作追蹤（Motion Tracking）、環境的掌握（Environmental Understanding）以及亮度測量（Light Estimation）等功能。



過去三星一向採取較為封閉的策略，因此此次擁抱ARCore，利用ARCore開發的AR應用程式和內容將可同時在Google Pixel系列和Samsung Galaxy裝置上執行，對開發商來說更為節省成本。而對Google來說，有了手機市佔第一的三星加入，也意謂著獲得對抗蘋果ARKit生態體系的一大助力。