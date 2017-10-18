Alphabet旗下的Sidewalk Labs本周二（10/17）與Waterfront Toronto共同發表了Sidewalk Toronto專案，將於加拿大的多倫多東湖濱區建立一個全新的Quayside社區，並引進各種智慧城市的元件，這是Sidewalk Labs迄今所執行的最大專案，也將成為其他智慧城市專案的範本。

Sidewalk Labs為Alphabet的子公司，成立宗旨在於利用智慧技術改善城市的居住品質，在2015年曾參與美國紐約市的LinkNYC公共電話亭免費無線熱點計畫，將紐約市的數千個電話亭改造成免費的Wi-Fi服務站（Wi-Fi Kiosk）。Waterfront Toronto則是加拿大負責改造多倫多湖濱區的半官方機構。

Sidewalk Toronto專案將在佔地323萬平方米的東湖濱區展開，雙方計畫在此建立一個以人為中心的社區，將導入先進的城市設計與數位技術，創造一可持續、可負擔、具流動性與經濟機會的智慧社區。

專案介紹影片：

此一專案獲得了多倫多市長John Tory、安大略省省長Kathleen Wynne與加拿大總理Justin Trudeau的支持，Alphabet執行董事長Eric Schmidt亦親臨發表會現場，可說是場高規格的合作案。

Quayside的所在地是北美擁有最大腹地的未開發地區之一，因而成為Sidewalk Labs發展智慧城市專案的首選，計畫讓Quayside成為一個擁有多元居民、員工與旅客的完整社區，作為新創事業或新興產業的發展中心，未來也將把該模式複製到加拿大與全球各地。

Sidewalk Labs想像中的智慧城市並不是只有自動化而已，Quayside將會擁抱最新的建築與架構技術，以降低居住及商業空間成本；設計以人為本的街道及運輸選項，讓交通更便利、安全與便宜；也會鼓勵各種能源、廢棄物及環境的創新事業；擁有舒適與安全的公共空間；採用先進的數位技術卻仍然保護每個人的隱私。

光是在規畫與前沿專案的測試初期，Sidewalk Labs就打算投入5000萬美元，而華爾街日報則報導，建置Quayside社區的總成本很可能超過10億美元。此外，Alphabet已計畫將Google的加拿大總部遷移到東湖濱區以共襄盛舉。