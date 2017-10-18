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路透社引述微軟前員工報導，微軟一個追蹤軟體漏洞的資料庫在2013年曾經遭到手段高超的駭客入侵。
報導引述多達5名微軟前員工指出，這個資料庫包含了許多常用軟體也包含Windows作業系統的重大及未修補漏洞資訊。微軟對此拒絕評論。
該報導指出，微軟在2013年初發現資料庫遭到駭客入侵，當時駭客團體已經前後入侵多家軟體公司，包括蘋果、臉書、推特等。這個被稱為Morpho、Butterfly及Wild Neutron團體入侵Mac電腦上的Java軟體漏洞後，再進入微軟公司網路。不過這個駭客團體和政府部門是否有關聯，安全專家們說法莫衷一是。
微軟當時曾簡短聲明承認遭到入侵，包括Mac部門在內的一小部分電腦曾遭到惡意程式感染。微軟並未詳細說明情形，只表示沒有證據顯示有客戶資料受到影響。
消息人士指出，這個資料庫原本防護薄弱，可能只設了密碼而已。事發後微軟立刻拉高安全層級，將該資料庫自公司網路下線，還增設二種存取驗證機制。而由於微軟的漏洞影響層面廣大，微軟決定不公佈此事，同時在接下來幾個月內，儘速將自有軟體的漏洞修補程式派送給客戶，但也不排除已經有人成功取得這些漏洞資訊，用它來駭入民間公司或其他國家的網路及系統。之後微軟也曾多次辦理抓蟲大賽，以加速產品漏洞的發現及修補。
此事在維基解密及媒體揭露政府單位如美國國安局（NSA）、中情局（CIA）建立攻擊工具軍火庫後格外的引人矚目，原因是這些單位曾被爆為了情蒐目的，積極蒐集軟體公司的漏洞，甚至發現後卻對軟體業者隱匿不報。
而這些政府工具和資料一旦外流後果不堪設想。今年引發全球災情的WannaCry，即是駭客利用NSA外洩的竊密工具入侵微軟軟體漏洞的結果。