Google周一（10/16）宣布，即日起開始於Windows版上的Chrome瀏覽器部署多項安全功能，將可偵測遭到擴充程式擅自變更的瀏覽器設定，也強化了垃圾軟體移除機制Chrome Cleanup。

擴充程式通常可用來添增瀏覽器功能，讓瀏覽器更為強化，但有些擴充程式會在未經使用者授權的情況下，擅自變更瀏覽器的設定，例如變更預設的搜尋引擎。

因此，當Chrome察覺到這類劫持瀏覽器設定的狀況時，即會跳出提醒視窗，並協助使用者回復原本的設定。

Google亦翻修了Chrome Cleanup的功能與介面，該功能主要協助使用者移除電腦上的垃圾軟體（unwanted software），新版的Chrome Cleanup結合了Chrome的沙箱技術與資安業者ESET所開發的偵測引擎，因此能偵測及移除更多的垃圾軟體（下圖，來源：Google），從關不掉的廣告、移不掉的擴充程式到詐騙軟體、描述與功能不符的軟體、擅自蒐集與傳輸使用者資訊的軟體，或是會影響使用者系統的軟體等，等於是具備了基本的防毒能力。

若Chrome偵測到垃圾軟體的存在即會詢問使用者是否要移除它，使用者亦可先檢視該垃圾軟體的詳細資訊再行決定。

不過，Google亦強調Chrome Cleanup只能用來移除不符Google政策的垃圾軟體，並不是一個通用的防毒軟體。