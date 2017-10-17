Google本周一（10/16）更新了Google帳號的安全檢查（Security Checkup）功能，並於Chrome瀏覽器中新增對Google帳號的預測網釣保護機制。

Google帳號的安全檢查功能可用來檢視連結Google帳號的裝置、存取Google帳號的第三方程式、Google帳號的回復選項，過去的版本為被動式的清單，必須由使用者自行管理與設定，新版則有簡單清楚的介面，且Google會提供個人化的指導以協助使用者改善帳號安全。

最新的帳號安全檢查陳列了4個項目，分別是最近的安全事件、登入與回復、第三方程式存取與裝置，若每個項目都是安全的，那麼即會呈現綠底白勾，若存有風險則會以黃色或紅色來示警，因此，當使用者連至該安全檢查頁面時，即可一目瞭然地看到自己的安全狀態。

另一個對Google帳號的保護則是藉由Google Safe Browsing服務來執行，這是Google所建立的黑名單服務，透過機器學習技術來蒐集全球的高風險網站。

Google表示，傳統的Google Safe Browsing只能防堵已被列為黑名單的網站，若有些網釣網站的攻擊意圖是在之後才顯露，那麼可能會來不及保護使用者，因此Google正在測試新的預測網釣保護（predictive phishing protection）機制，當使用者要在可疑的網釣網站上輸入Google帳號的密碼時，它將能即時提出警告。

初期預測網釣保護僅適用於Chrome瀏覽器與Google帳號，但之後將會支援其他第三方帳號的保護，也會支援採用Google Safe Browsing的Friefox與Safari瀏覽器。