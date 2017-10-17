比利時研究人員在周一（10/16）揭露了WPA2 （Wi-Fi Protected Access 2）Wi-Fi安全協定中的10個漏洞，將允許駭客存取或干預裝置與無線網路之間的通訊內容，並祭出了KRACK概念性驗證攻擊，儘管尚未傳出災情，但漏洞一公開威脅便大增，除了仰賴業者的修補行動之外，使用者亦應作好安全措施以求自保。

一、更新所有的裝置與作業系統

使用者應儘可能升級任何具備Wi-Fi功能的裝置韌體或作業系統，從路由器、IoT裝置到桌面作業系統與行動作業系統等。其中，微軟已於今年10月10日的例行性更新中修補了相關漏洞，思科與Netgear亦正陸續部署更新，Google則是準備在未來幾周修補受到波及的裝置。根據估計，有41%的Android裝置受到漏洞影響。

二、安裝HTTPS擴充程式

KRACK主要攻陷裝置與無線網路之間的安全傳輸，但因HTTPS可帶來端對端的加密傳輸，理論上能夠減輕KRACK攻擊所帶來的威脅。

若不確定所造訪的網站是否採用HTTPS加密通訊協定，使用者可安裝由電子前線基金會（EFF）所開發的 HTTPS Everywhere 瀏覽器擴充程式，該擴充程式支援Chrome、Firefox與Opera。

三、採用VPN服務

虛擬私有網路（Virtual Private Network，VPN）能夠加密所有的網路流量，因此也受到不少資安研究人員的推薦，以用來對抗KRACK攻擊。

然而，也有人擔心採用VPN服務可能衍生隱私問題，因為也許駭客看不見使用者在Wi-Fi網路上的傳輸內容，但VPN業者卻可能紀錄使用者的網路流量。

四、使用乙太網路或行動數據

假使不確定Wi-Fi裝置或網路是否安全，使用者可以關閉裝置上的Wi-Fi功能，並轉而使用有線的乙太網路或是電信業者所提供的行動網路。

在上述方式中，最有效的仍是完善修補WPA2中的10個安全漏洞，但這同時需要業者與使用者的配合，資安業者呼籲製造商應加速修補的腳步，而使用者則需密切注意業者的更新。

目前看來KRACK攻擊最大的限制是駭客必須處於目標對象的Wi-Fi網路範圍中，市場普遍認為一般使用者不容易成為駭客的攻擊目標，反倒是企業或是較具價值的商用網路風險較高，此外，現階段亦尚無攻擊工具問世。