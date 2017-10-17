蘋果上周五在一場纏訟5年的專利官司中敗訴，遭德州東部地區法院判決應賠償4.4億美金。



這項官司是蘋果和內華達州一家網路安全軟體公司VirnetX自2012年11月糾纏的結果。當時VirnetX針對iPhone中FaceTime及iMessage中與建立VPN及網域名稱等較次要功能的4項專利，對蘋果提出侵權訴訟。

事實上，這家公司被視為專利蟑螂，它在2010年就曾經因為同樣的專利告上蘋果，結果蘋果敗訴、被判賠3.68億。兩者差別在於，前一樁案子針對舊版iPhone，2012年提出的告訴則涵括iPhone 5、iPad及Mac電腦。這樁官司後來在2014年遭法院駁回。



不過VirnetX在2016年再度興訟，當時蘋果再度被德州地方法院判賠史上最高的6.25億美元。同年又經過法官駁回、VirnetX再提告的過程，蘋果又輸一城，被判賠3億美元。最後，在上周的判決中，德州東部地區法院將原本VirnetX的專利權利金由每支iPhone 1.2美元提高為1.8美元，使蘋果賠款上調到4.39億美元。



去年美國專利商標局已註銷VirnetX涉及本案的4項專利。蘋果對本次判決結果自然不滿，對媒體表示會再上訴。