蘋果共同創辦人Steve Wozniak上周五（10/13）宣布創立線上科技大學Woz U，以培養全球的科技人才。

Woz U總部設於亞利桑那州的斯科茨代爾，除了線上教學外，亦打算於全球逾30個城市建立實體學校，目的在於培養科技人才，並協助這些人才快速進入職場。

Wozniak說，Woz U希望以企業所需的數位技術來進行教育及訓練，而且不讓學生負擔過重的學貸，人們害怕選擇科技職業通常是因為他們覺得自己辦不到，但其實他們可以，他將示範如何做到。

Woz U準備設計一個行動程式來媒合人們與最適合他們的科技職業，目前的課程以電腦支援專家及軟體開發人員為主，明年將加入資料科學、行動應用程式與網路安全課程。

此外，除了網路與實體學校之外，Woz U也會透過不同的平台進行教學與訓練，例如協助科技公司進行招募及訓練，甚至針對企業需求客製化課程，或是將數位工程概念帶給K-12的中小學生，以讓他們成為科技領域的潛在人才，也將在2019年推出可辨識與培養科技菁英的加速器計畫。

現年67歲的Wozniak是蘋果電腦的發明者，與Steve Jobs一同在1976年創立了蘋果，他的願望之一是成為一名小學老師，而他的確也曾在離開蘋果之後，跑去擔任5到9年級的電腦課老師。目前Woz U網站尚未公布學費。