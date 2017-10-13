重點新聞(0930~1013)

機器學習 企業管理

Oracle雲端產品線也要AI化，ERP雲等4大主力雲產品先升級

今年稍早傳出甲骨文準備投入AI市場，成立兩個解決方案工程中心，近日甲骨文終於宣布，在既有的雲端產品線中整合AI技術，來強化雲端產品的功能，甲骨文稱之為調適型智慧App服務（Adaptive Intelligent App），先從4大雲端產品開始著手，包含ERP、HCM、供應鏈管理雲和客戶體驗雲，除了整合AI技術到雲端產品中，甲骨文也整合了第三方和企業本身資料，企圖藉由AI技術，提供企業更聰明的產品。這樣的作法與IBM類似，IBM也在近來將Watson的AI技術，應用於多個自家旗下的產品。

甲骨文早在去年的OpenWorld全球用戶大會中就提出這個方向，但直到今年OpenWorld大會才正式宣布，要將旗下雲端產品線AI化，並宣布了第一波AI化的服務，主要會聚焦在客戶體驗的應用，像是行銷、客戶服務等，其中也整合來自甲骨文資料雲服務（Data Cloud）的資料。甲骨文表示，這個資料雲服務是全球擁有最多的第三方資料的平臺，收集來自全球超過50億的客戶資料，一個月就有超過7兆筆資料，透過資料科學和機器學習等技術，來支援甲骨文這批調適型智慧應用的分析之用。

影像辨識 犯罪調查

莫斯科加強城市治安，監視器導入人臉辨識技術

根據外電報導，俄羅斯首都莫斯科最近開始於城市中的16萬臺監視器上部署人臉辨識系統，且迄今已根據該系統逮捕6名在逃嫌犯。莫斯科市的監視器部署頗為密集，這16萬臺監視器覆蓋了該市95%的大樓入口，然而，這些監視器一次可儲存5天的監控影片，執法機構根本無從消化大量的監視內容，因而決定求助於AI技術。

莫斯科所採用的是當地新創業者NTechLab所開發的人臉辨識系統，NTechLab曾於去年發表一FindFace行動程式，只要拍下街上的陌生人，就能將照片與俄國最大社交網站VKontakte上的個人檔案比對。

由於部署成本的原故，迄今莫斯科一次只會在數千臺監視器上啟用人臉辨識機制，但隨時可切換啟用範圍，例如鎖定犯罪頻繁的區域，或是監控特定嫌犯經常出入的場合，還能追蹤嫌犯的路徑。

儘管充斥著監視器的城市讓人們感到毫無隱私，但莫斯科資訊科技部門的資訊長Artem Ermolaev表示，該系統並不會追蹤每一個人，如果你的照片沒有在警方的資料庫裡，那麼監視器只會帶來好處，讓這個城市更加安全。

人臉辨識 身分驗證

臉書也在嘗試臉部辨識應用，未來有機會用臉部辨識復原FB帳號

近期，臉部辨識應用的話題為人熱論，如Apple iPhone X的新版作業系統將加入Face ID功能，支付寶與肯德基也合作推出刷臉支付功能等。臉書也跟上風潮，正著手開發臉部辨識功能，將用於使用者帳號復原。

而科技網站TheNextWeb社群媒體總監Matt Navarra在Twitter上發布了一張螢幕截圖，並表示臉書正在研發臉部辨識功能，以提升用戶帳號的安全性。另外，TechCrunch也向臉書求證，臉書目前正在測試新功能，可讓用戶以更快更簡單地方式處理帳戶復原驗證，但此功能僅能在用戶登入過臉書帳戶的裝置上使用。而此新功能也是一種身分驗證機制，與透過簡訊（SMS）進行雙因素身分驗證相同，皆是用來確保是用戶本人。

語音助理 客製化功能

Amazon強化了語音助理Alexa功能，還即將進駐BMW

Amazon近日宣布推出多款新的Echo，企圖擴大在智慧家庭裝置的優勢，Amazon也強化了Alexa功能，包括客製化語音指令，例如可以用「Alexa晚安」教Alexa同時關閉電燈、電視及上門鎖。使用者也能設定特定時間規則，使Alexa固定在平日的6:00及周末的9:00開燈、泡咖啡及報氣象。此外也能將Echo系列與相容裝置設定為群組，像是讓Alexa早上聽到開燈，會開啟廚房燈而非其他燈。

在此同時，Amazon也強化了Alexa功能，包括客製化語音指令，例如可以用「Alexa晚安」教Alexa同時關閉電燈、電視及上門鎖。使用者也能設定特定時間規則，使Alexa固定在平日的6:00及周末的9:00開燈、泡咖啡及報氣象。此外也能將Echo系列與相容裝置設定為群組，像是讓Alexa早上聽到開燈，會開啟廚房燈而非其他燈。

Amazon也準備明年讓Alexa進駐BMW，車主可利用車上內建的麥克風向Alexa下聲控指令，像是報新聞、氣象等任務，Alexa提供的影像內容，也可顯示於車上螢幕。而先前Amazon和福特的合作也正在進行中。

對話機器人 電商平臺

Gartner：開發Chatbot已成為電商轉型關鍵

根據Gartner近日公布一項報告中預測，2018年全球超過20億的人，會經常用對話的方式，與AI語音個人助理互動，到了2020年則是有40%的使用者，是用對話介面的App為主，25%的家庭擁有一個語音助理裝置後，後持續購入2個以上的語音助理裝置。

Gartner認為，使用者的習慣已經逐漸改變，對話的互動模式變得越來越重要，以Amazon Echo為例，根據市場研究機構Statista調查，美國32%的Amazon Echo使用者已經有透過Alexa購買商品，且使用者購入Amazon Echo後，在Amazon上的消費增加了大約10%，Gartner表示，開發Chatbot對電商業者已經是不容忽視的任務，現在市面上有許多Chatbot平臺供應商，提供相關的平臺和工具，給企業自行開發，將開發Chatbot入門門檻降低了，Chatbot不再是大型電商業者的專利，就連小型電商也能做。

機器學習 自動拍攝

靠AI幫忙自拍，Google發表自動連拍相機Google Clips

Google最近發表了內建AI技術以進行自動連拍的小相機—Google Clips，可在親友聚會時自動拍下值得紀念與回憶的時刻，或是特別難捕捉的小孩與寵物畫面，當使用者把Google Clips放在大家聚會的桌上或附近時，內建機器學習與AI技術的Google Clips，就能自動判斷何時該按下快門，使用者亦可藉由Google Clips機身上的快門鍵，或是Google Clips程式的快門鍵執行拍攝。

Google Clips的造型就像是個小鬧鐘，配備1200萬畫素的感應器與130度視野的攝影鏡頭，每秒可拍下15幅畫面，每次可拍攝數秒的畫面。Google Clips內建16GB的儲存空間，也能將這些動態照片透過Wi-Fi同步至Android或iOS裝置的Google Clips程式上，可存成影片、GIF檔，或是靜態照片。此外，對於Google Clips可能衍生的隱私問題，Google說明Google Clips的設計令人一眼就可看出它是個攝影機，而且所有的機器學習資訊都只存於裝置上。售價249美元的Google Clips近期內就會上市。

AI趨勢近期新聞

※前Google員工成立教派，將AI當神崇拜

※智慧家庭裝置競爭白熱化，傳Google正打造Echo Show競爭產品Manhattan

※耳機也能即時翻譯，Google發表可聲控的智慧耳機Pixel Buds

※預防AI走入歧途，DeepMind成立專責團隊研究AI倫理

※資料來源：iThome整理，2017年10月。