資安業者Carbon Black本周公布有關暗網中勒索軟體經濟規模的研究報告，指出今年在暗網中的勒索軟體銷售金額為623萬美元，是去年25萬美元的25倍。

勒索軟體已是今日最大的資安威脅之一，許多受害者選擇支付贖金更讓駭客食髓知味，使得勒索軟體在暗網中大受歡迎。

根據Carbon Black的調查，約有逾6300個暗網市集提供勒索軟體，勒索軟體品項超過4.5萬個，DIY的勒索軟體價格從0.5美元到3000美元不等，中間價格為10.5美元，此外，今年勒索軟體的銷售金額已達到623萬美元，去年同期則只有24.9萬美元，足足是去年的25倍，有些賣家光是銷售勒索軟體一年就可賺進10萬美元，至於促進暗網勒索軟體經濟成長的因素則是匿名網路與新興的比特幣。

FBI估計去年駭客藉由勒索軟體總計帶來了10億美元的收入，從勒索軟體的銷售量來看，今年恐怕遠遠超過此一數字。

Carbon Black安全策略長Rick McElroy認為，勒索軟體不應再只被視為與綁架資料相關的小型犯罪活動，它已發展成一個基於雲端、且著眼於銷毀及獲利的黑市經濟，跟企業家一樣，駭客也會避免架構上的巨大投資，因而建立了雲端模式的高獲利經濟。