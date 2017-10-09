美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）上周六（10/7）釋出了實驗許可予Alphabet旗下的氣球連網專案Project Loon，以於受到Maria颶風影響的波多黎各（Puerto Rico）島上提供緊急的通訊服務。

Project Loon為Alphabet子公司X正在發展的高空氣球網路專案，著眼於替農村或偏遠地區帶來網路服務，這些高空氣球就像是飄浮的基地台，允許各地電信業者延伸其網路覆蓋能力。一旦電信業者與Project Loon合作，偏遠地球的使用者就可利用這些氣球連網。

FCC主席Ajit Pai表示，儘管Maria颶風已離去兩周，然而數百萬名波多黎各的民眾仍處於通訊不良的狀態，因此必須採取創新的手法來協助恢復當地的連網能力，Project Loon即是其中之一。

Pai說，Project Loon得以幫助當地居民存取電信服務以與親人聯繫或是存取緊急資訊，很高興FCC能夠授權此一實驗，並鼓勵電信營運商與該專案配合。

迄今Project Loon已於巴西、法國、印尼、紐西蘭與斯里蘭卡等地展開實驗，不過自2014年展開實驗部署以來，也傳出十多起氣球墜毀意外，但尚未聽聞有民眾因此而受傷。