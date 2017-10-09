知名留言板軟體Disqus上周公告該公司用戶資料庫2012年遭駭，共有超過1750萬筆用戶資料外洩，但該公司強調用戶應不致受到影響。

這批外洩資料包含1750多萬名用戶的電子郵件、使用者姓名、註冊日期及最後登入日期，全部都是明碼資料。其中。此外還有1/3以SHA1雜湊與加鹽處理過的用戶密碼也已外洩。

Disqus是頗受歡迎的網站及部落格留言板軟體，宣稱每月經由該軟體刊登的留言超過5000萬則，不重覆造訪人數達20億。上周一名外部安全研究員發現這起竊案，他告知了帳號被駭檢測服務網站haveibeenpwned.com的主持人Troy Hunt，Hunt再於10月5日通報Disqus，該公司隨即展開調查。為求安全起見，Disqus已經將所有受影響用戶的密碼重設，並於10月6日向這些受影響的用戶發出通知。

事件起於2012年7月該公司資料庫被駭。根據Disqus的初步調查，目前沒有證據顯示這些外洩資料導致後來有未授權登入的情形，也沒有未加密的密碼外洩，而且這些資料也沒有被廣為散佈。但不排除已加密的密碼會遭到解密。

同時Disqus也強調，為了預防資料外洩及密碼安全性，自2012年起，該公司曾經對資料庫及加密技術做出重大升級。特別是在2012年底，Disqus還將密碼雜湊演算法由舊式的SHA1改為bcrypt。因此，照理說應該不會有任何帳戶遭受威脅，除了用戶可能接到垃圾或詐騙郵件。

由於破解成本愈來愈低，SHA-1已經被公認為相當不安全的加密技術，包括微軟Microsoft Edge及IE、Google Chrome及Mozilla Firefox等主要瀏覽器，都已經在2016年起逐步終止支援SHA-1憑證。

而這件事件是繼LinkedIn、Yahoo及MySpace之後最新一起大規模資料外洩。上周Yahoo才坦承2013年被駭，導致超過30億的全數用戶資料外洩。