為了提振臺灣的經濟發展，搭配臺灣在科技產業的優勢，行政院科技會報透過二、三十場產官學的會議，凝聚產業共識，在2016年11月正式推出2017年～2025年為期8年的「數位國家、創新經濟發展方案」（簡稱DIGI+方案）。

後續，除了原有的DIGI+方案外，行政院又針對基礎建設部分，包括軌道、水環境、綠能、城鄉、數位及食品安全等八大建設計畫，推出「前瞻基礎建設計畫」，預計從2017年～2021年，優先以特別預算方式編列4千2百億元。「前瞻基礎建設條例」也於今年7月5日在立法會臨時會三讀通過，並於今年7月7日由總統正式公布施行。

不論是DIGI+方案或者是前瞻基礎建設中的數位建設，都是因應電腦化、網路化、雲端化和智慧化的發展趨勢所推出的國家數位經濟發展方案，目的希望可以達到數位4.0的願景。

行政院科技會報執行秘書郭耀煌表示，前瞻數位建設正是DIGI+基礎建設的部分，從軟體角度思考與數位相關的基礎建設，才能達到數位4.0的願景。（攝影／洪政偉）

前瞻計畫中的數位建設，也是DIGI+方案的一環

DIGI+是臺灣重要的數位經濟發展的基石，但在前瞻基礎建設中也有所謂的數位建設，許多人無法區分兩者的差異。在前瞻基礎建設計畫中的數位建設，就是以編列特別預算的方式，將原本在DIGI+方案中與基礎設施有關的部份「優先做、擴大做」，例如寬頻網路基礎設施等，藉此為臺灣奠定良好的基礎。其他應用相關的部份，仍維持用年度科技預算編列的方式來處理。在前瞻基礎建設計畫中，剛好有適當的預算和計畫名目，可以將各種基礎建設與數位建設相關的項目，改以特別預算的方式優先處理，這也有助於奠定未來臺灣邁向數位經濟的數位環境基礎。

DIGI+其實是前瞻基礎建設計畫中「數位建設」的上位計畫，換句話說，數位建設可視為DIGI+的一環，而DIGI+更大的目的是為了因應數位經濟發展，找回臺灣經濟發展動能。以預算來看，DIGI+從2017年～2020年總預算編列1,139億元，其中40％，約461億元，已經編列在前瞻計畫的數位建設預算中，以網路安全、寬頻建設、內容建設、智慧城鄉和人才建設作為主要推動主軸。

在規畫之初，DIGI+先訂定7個行動計畫，希望建立一套架構來推動。這7個行動計畫中，包括數位創新基礎環境、研發先進數位科技、培育跨域數位人才以及營造友善法治環境，都是DIGI+的基礎工程；而另外的數位經濟躍升行動方案、網路社會數位政府行動計畫以及智慧城鄉區域創新行動計畫則是DIGI+的應用主軸。

若進一步分析DIGI+方案不同行動計畫中，各計畫都包含了前瞻基礎建設的「數位建設」預算，只是比重不同。DIGI+中的數位創新基礎環境行動計畫，預算達94.8億元，其中84％已編列在數位建設的預算範圍；另外一個囊括數位預算占比較高的則是培育跨域數位人才，總預算109.6億元，其中數位建設預算占比達82％；最後一個數位預算占比在整個計畫過半的就是智慧城鄉區域創新行動計畫，總預算達199.9億元，數位建設占55％。

數位建設是依據DIGI+方案架構規畫，目的是為了完善發展「數位國家、創新經濟」所需要的基礎環境，跳脫傳統硬體思維，將網路安全、數位文創、智慧城鄉、智慧學習以及科研設施等面向都視為基礎建設；更著眼投資未來，從人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、智慧機器人及物聯網等前瞻應用奠基，進而邁向數位4.0超寬頻網路社會的願景。

提供穩定寬頻環境並調適法規

在數位創新基礎環境的行動計畫中，郭耀煌指出，關於基礎環境的建設，主要是偏重寬頻網路、無線網路以及資料中心建置這幾個面向。

在加速寬頻雲端基礎建設，除了在2017年完成4G第三波釋照外，更希望可以在2020年前，臺灣有9成以上的家戶寬頻連網速度，都可以超過Gbps（Gb）級的寬頻連網速度。有足夠的頻寬，才有助於未來包括物聯網、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）以及行動支付等應用情境。。

至於無線網路上網主要是希望在公共場域也能提供穩定的無線網路，最明顯的例子除了原先政府機關提供的iTaiwan無線網路服務外，就是在大眾運輸系統，例如高鐵，在今年就會提供穩定足夠頻寬的無線網路服務，包括上網頻寬5Mbps以上，以及提供4G上網服務。此外，在DIGI+的方案中，也同時要做到普及偏鄉高速寬頻環境，和保障弱勢家庭寬頻上網的基本權利。

在DIGI+方案發展架構中，營造友善法治環境也是鞏固數位國家重要配套措施，今年3月送交立法院的產業創新條例部分條文修正草案，4月送交立法院審議的資安管理法草案，5月送交立法院的金融科技創新實驗條例草案等等，都是為了因應數位科技進步、應用環境變遷所做的法規調適。

因為DIGI+是一個為期9年的長期計畫，面臨跨部會、跨中央和地方、跨產學研的溝通協調，但面對數位科技的發展趨勢，與基礎設施有關的就透過數位建設進行，其餘應用面的計畫則編列在年度科技預算。口述⊙郭耀煌、整理⊙黃彥棻