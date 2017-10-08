隨著互聯網所帶來的虛擬經濟（fictitious economy）浪潮，資產型態也逐漸向虛擬化發展。例如我們較早接觸的虛擬數位貨幣，就是由各個互聯網公司發行，存在於網路上的代幣（如付費圖庫網站上的購圖點數），用以購買與該公司有關的產品或服務。雖然被稱為虛擬貨幣，可以用於特定的交易，但這種由個體公司獨立發行的虛擬代幣，很難稱之為資產，因為其生產和發行沒有任何限制（僅被該發行公司認可，更無法挪作他用），也就不能承載價值，不過是一種由現實貨幣兌換而來的網路替代物（數位化商品）。

與虛擬貨幣這類數位化商品相比，數位資產具備完全不同的性質。首先，數位資產價格昂貴，經由特殊用途的應用軟體，按照某一特定程序研製而成，不能像虛擬貨幣（如點數）一樣隨意生產和發行；其次，儘管數位資產的理論供應量為無限，但在數量上卻具備稀缺性（總量受到限制），並非所有個人或企業都能創造出數位資產，且受制於財產和儲存空間；最後，數位資產必須可計量，並具備投入和產出的價值，同時也擁有價值驗證性和可靠性。

上述這些特點，使得數位資產（互聯網型態資產），真正具備了資產屬性，可用於個人或企業的會計業務中。

將數位資產加密並限量，就成了不易貶值的黃金，但數位資產仍存有很大的缺陷。首先，其儲存和交易的安全性不夠高，並且沒有相應的機制和規則作為保障；其次，其價值也難以準確界定，難以得到大範圍的共識；最後，其理論上無限的供應量，使其無法像傳統資產一樣穩定承載價值。

不過，互聯網技術的進一步拓展，特別是加密學和區塊鏈技術，迄今已取得的突破性成果，使得加密數位資產這一全新的互聯網資產型態得以誕生。

與傳統數位資產不同，加密數位資產並不由固定的機構，或是固定的軟體系統生成和發行，而是完全依賴某種開發軟體，以及構建於其上的P2P網路，透過特定的演算法不斷計算生成。

基於密碼學設計的加密數位資產，只能擁有或交易，並運用密碼學設計，確保資產流通各個環節的安全性。同時，只能依存於P2P網路中的加密數位資產，使其完全具備去中心化的運作機制，任何人或機構都無法大量製造、或以其他人為方式操控其單位價值。其市場價值會在全網路中即時變動並精準呈現，不存在地域的差別。

虛擬貨幣有了真實價值：P2P的區塊鏈技術

加密數位資產的本質，也是建立於區塊鏈技術之上的一層協定。加密數位資產之於區塊鏈，就像電子郵件之於互聯網。

數位貨幣不只比特幣，多達四百多種整個加密數位資產網路，可大致分為三層。第一層是底層技術，即區塊鏈。其本質是一種去中心化、公開透明的交易紀錄總帳，其資料庫由所有參與其中的網路終端共用、並由所有用戶監管，但沒人能真正擁有和控制這個大資料庫。區塊鏈就像是一張巨大無比的互動式電子資料工作表格，任何人都可以訪問和更新，但只有所有使用者確認和認可的數位交易，才能順利通過。

第二層是協議，即在區塊鏈總帳上進行加密數位資產轉帳的軟體系統。這一協定是保證區塊鏈總帳交易的基本規則，也是保證交易各個環節能順利完成的應用。

第三層是貨幣終端，即加密數位資產本身，意指在各項交易中所涉及的一種替代物。目前，加密數位資產的種類已達數百種之多。其中規模較大的有比特幣、以太幣（Ether）等。

加密數位資產衝擊全部經濟

建立於區塊鏈技術之上的加密數位資產，其本身僅僅是一串串代碼。這些代碼也不是某種固定資產，而是存在於加密數位資產網路中的每筆交易紀錄。而加密數位資產的價值，則是對這些必須反覆計算、驗證的交易，提供終端獎勵。比特幣、萊特幣、狗幣等等，這些加密數位資產的本質都相同，皆為一串串代碼，而這些代碼全部是對應加密數位資產的一系列帳本紀錄。

不過，這些看似簡單的代碼，卻蘊藏了難以估量的巨大能量，足以產生無數的革命性應用：

流通交易：全世界都用同一種貨幣，它就永不貶值

加密數位資產作為虛擬貨幣的進化和延展，流通交易是其最基礎、也最先應用功能。

因為加密數位資產本身具備受世界認可的市場價值，因此能進行現實世界和網路世界的各種交易。和傳統的虛擬貨幣相比，加密數位資產具備更高的信任度和泛用性，它不受任何機構控制，其生成完全依賴於網路計算，因此每筆加密數位資產都具備真實價值，在此特性之上，屆時所有網路的加密數位資產，在固定時間點的市場價值將完全一致（即幣值不受匯率波動影響），換句話說，加密數位資產較容易實現世界化交易。

不過，這種流通交易功能，必須建立在買賣雙方共同認可的基礎之上。在比特幣等加密數位資產誕生之初，其創新化的概念確實不易立刻被人們理解，但隨著數年來不斷的交易嘗試，比特幣交易的可靠性和安全性已得到驗證。越來越多的知名企業、知名購物網站接受比特幣支付，更是為其流通交易功能注入了一劑強心針。

資產分配與轉移：短期波動大，長期保值高

相較於流通交易的功能，資產屬性更貼近加密數位資產的本質。由於加密數位資產價值較容易受到市場供需的影響，其交易價值極為不穩定，對於買賣雙方來說，都要承受一定的增值或貶值的風險。但從長遠來看，作為一種資產，加密數位資產具備穩定的保值、增值功能，不會出現絲毫的折舊與損耗，即使短期供需會影響加密數位資產的市場價格，但不至於影響其長遠的整體價值累積。

智慧財產權及物權證明：每筆交易都有紀錄可循，杜絕盜用與侵權

每一份加密數位資產都是一串代碼，而這串代碼是全世界唯一且不可複製的，這種唯一性，可以應用於智慧財產權及物權證明。

在智慧財產權及物權的權屬轉移中，難免會出現歸屬混亂、所屬不明的狀況，而在區塊鏈的交易模式下，每筆交易都可以尋根溯源，不論是交易時間、終端等具體資訊都有跡可循，進而清楚掌握每次交易的合法性和具體權屬。藉由區塊鏈技術的分散式網路和交互式驗證，可用更清晰、更牢固的方式，證明你房屋、汽車等有形資產和專利、商品等無形資產的資產所有權。

智能交易和智能合約：強制執行、無法攻破，具絕對安全性

簡單來說，智能合約由一些if-else語句構成，在區塊鏈技術的保障下，當預設的智能合約條件被滿足時，智能合約就會自動執行並完成智能交易，而且這一交易可以透過區塊鏈被全世界認可。也就是說，這些智能合約將強制執行且無法被攻破，具備絕對的安全性，同時能賦予買賣雙方完全對等的權利。（摘錄整理自第一章）

書名 當世界不使用鈔票

劉振友／著

大是文化出版

售價：340元

作者簡介

劉振友

現任全球加密數位資產研究院院長、美國遼寧華聯總商會副會長、亞太經濟領袖聯合會副會長。為全球第一批致力於加密數位資產、共享經濟模式、全民免費經濟領域研究、應用、推廣的資深專家。