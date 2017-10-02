正當企業為加速數位轉型的推動，而紛紛專注於上雲端之際，近年來卻出現了另一股看似對立的邊緣運算（Edge Computing）風潮，正逐漸從現有的IT運算架構中，開始占有一席之地，不只雲端大廠紛紛押寶，科技、網路廠商極力鼓吹，連全球最大開源社群Linux基金會都成立新專案來力推，目前也是這個專案創始成員之一的戴爾全球副總裁兼大中華區IT架構解決方案事業部總經理曹志平表示，

邊緣運算之所以能迅速崛起，關鍵來自於物聯網新勢力的出現，而掀起一波新興IoT運算架構需求的產生。

「不論是雲端運算，或是邊緣運算，都只是一種技術手段。」曹志平表示，綜觀40年來的IT運算架構演進來看，從來就不是僅靠單一技術架構，就能夠解決人類生活及工作的全部難題，從傳統大型主機的集中式運算，到了以分散式運算為主的Client／Server架構，再來到現在的雲端運算皆是如此。這些運算架構都是隨著技術演進，或是工作模式的改變，使得其中一種技術優勢被更加凸顯，而得到更多人的採用，雲端就是其中一個。

以雲端來說，曹志平表示，以前雲端之所以出現，就是為了要解決以往Client／Servers運算架構的分散不集中，而效法以前大型主機架構設計，只是這個集中式架構，是全球性的架構， 以便讓運算資源取用變更方便，也可以更有效集中資源，來滿足不同企業IT架構擴充的需求。

從解決問題的技術手段來看，曹志平說，這也不難理解，為何正當雲端仍處於火紅之際，邊緣運算開始竄起。他解釋，邊緣運算的興起，在於要解決IoT應用普及時，所要迎接而來的傳統雲端架構二大瓶頸，一個是沒網路就無雲可用，另一個則是資料處理反應不夠快。

戴爾全球副總裁兼大中華區IT架構解決方案事業部總經理曹志平表示，雲端和邊緣運算，就像是人體的大腦和脊髓神經，各自有不同的分工，大腦負責處理一般外在環境的刺激，但當接收到危險的訊號時，不須經過大腦決定，就能靠身體反射中樞的脊髓神經做出反射動作，來下達動作指令，才能避免身體受傷。如手燙到立刻伸回等

曹志平表示，過去在IoT資料處理作法上，通常是將IoT裝置或設備蒐集到的數據，先經過網路回傳雲端來進行處理，之後才將運算結果傳回本地端的設備，因為都是採用單一路徑來傳送資料，一旦遇到單點設備故障，造成網路中斷，就無雲可用；另外經過資料往返的處理等待時間，反應速度也不夠快，難以滿足需要更低延遲反應的新興IoT應用需求。曹志平也以自駕車來解釋，為了要從車上數十種不同感測器影像資料，馬上分析判斷前方路況，汽車本身反應時間需要非常短，再加上資料量龐大，全部傳回雲端，時間來不及，「這就得靠就近在本地端的IoT設備來運算處理，才能解決」他說。

曹志平也人體的大腦和脊髓神經，來說明雲端和邊緣運算的分工關係。他形容，雲端的工作就像是一個人類的大腦，每天負責處理感官接收外在環境所給予的各種刺激訊號，進而做出反應。但是當身體遇到危險的刺激時，有時也會不經過大腦做決定，就做出反射動作，靠的是比大腦更靠近刺激源，擔任身體反射中樞的脊髓神經，來下達動作指令，「脊髓神經在做的工作就是一種邊緣運算，像是手燙到的時候，脊髓在收到皮膚回傳的訊號，馬上快速將手縮回，而不用經過大腦思考，才能避免身體受傷。」他表示。

不過，並不是所有類型的IoT應用，最後都非得改用邊緣運算的架構，曹志平就表示，雲端和邊緣運算如何來分工，還要是端看企業本身業務的類型，及數據處理的模式，來決定該採用哪種方式較合適，「像是如果是無人車、人臉識別等應用，因為需要即時處理能力，就比較適合採用邊緣運算，但若屬於需要大量集中運算的應用類型，目前放在雲端平臺來處理，還是相對比較合適。」他說。

曹志平也坦言，以現階段來看，邊緣運算仍處於早期發展階段，目前IoT的資料處理，多半還以雲端為主，但他也指出，隨著IoT應用演進的轉變，越來越多的IoT裝置開始具備有邊緣運算的能力，可以先將資料預先處理，甚至是直接在本地端就將資料處理完畢，不用再傳雲，「企業採用邊緣運算的比例，接下來將會快速獲得提升。」他說。

「邊緣運算的崛起，也將成為企業轉型的一大助力。」曹志平表示，當越來越多的企業將IoT變成是企業內部關鍵應用，而開始大量部署時，可以預見的是，未來將有更多運算分析工作將集中在前端處理，也將使得邊緣運算，變成企業上雲之外未來IT投資的新方向。

戴爾不只是Linux基金會今年4月成立EdgeX新專案的最早成員之一，也是網通廠商思科為首在2年前成立OpenFog霧運算聯盟的創始成員。曹志平表示，IoT未來要能夠迅速發展，除了5G技術成熟之外，邊緣運算也會是其中一個重要推動關鍵，所以戴爾也希望透過參與這些邊緣運算聯盟，可以加速整個IoT發展，並從找出新的商業機會，或是商用解決方案。除了參加聯盟之外，戴爾也將邊緣運算視為是未來產品布局的重要方向，除了前不久才專為邊緣運算推出一款Dell Edge Gateway產品外，曹志平表示，接下來也將持續投資和研發，以便推出可以結合更多邊緣運算的新產品。