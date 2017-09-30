因應天災人禍，美國聯邦通訊委員會（FCC）呼籲包括蘋果開啟手機FM廣播功能。不過蘋果表示最新的iPhone並沒有這項功能。

北美地區近日接連受到哈維、厄瑪及瑪莉亞三個颶風侵襲，電信基礎建設嚴重毁損及通訊中斷。為了災民獲得和外界基本溝通能力，日前美國廣播協會（NAB）呼籲蘋果啟動iPhone內的FM晶片，讓使用者必要時能聽取廣播。FCC主席Ajit Pai於周三加入呼籲。

他表示，近年已多次呼籲美國境內銷售的所有智慧型手機開啟FM晶片，首先讚許已經開啟這功能的業者，然後話鋒一轉點名蘋果是少數抗拒的主要手機業者。基於三個颶風造成重創，他再度要求蘋果開啟iPhone內的FM晶片，「現在是蘋果起而行之，以美國人民安全為優先的時候。」

蘋果周五發表回應聲明，表示蘋果深度關切用戶安全，尤其是在緊急狀態時，因此蘋果產品已加入現代安全方案，如iOS 11加入了可直接在鎖定螢幕，連按5次電源鍵直接撥打緊急求救電話，或是手機醫療卡（Medical Card）內建的醫療資訊，並支援天氣警報及安珀警報（Amber Alert）等政府通知。

但蘋果指出，iPhone 7及iPhone 8（包括iPhone X）並未內建FM廣播晶片，也沒有支援FM訊號的天線，因此不可能開啟FM廣播。

MacRumor報導，每代iPhone中的Qualcomm及英特爾都有Wi-Fi及行動通訊能力，其內建的FM調諧器讓使用者可以收聽FM廣播，但蘋果早在iPhone7以前，就一直沒有開啟這項功能，迫使用戶只能連網收聽網路廣播。而科技部落格Techcrunch則指出，事實上，沒有法律規定手機一定要有廣播功能。