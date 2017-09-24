趨勢家用防毒首度內建企業版AI防毒偵測引擎

資安公司趨勢科技在臺灣正式推出最新家用版防毒軟體PC-cillin 2018，首度將企業版防毒OfficeScan使用的智慧AI防毒偵測引擎XGen，內建在家用版產品中，強化對於各種變種勒索軟體的偵測外，在行動裝置的安全上，也提供針對Line及WhatsApp傳送網址連結的偵測功能，針對安卓（Android）行動裝置新增防盜拍照功能，如果有人企圖輸入手機密碼錯誤3次，會偷偷拍攝試圖解鎖者的相片，並以郵件方式回傳使用者設定的電子信箱。（詳全文）

CCleaner遭植入後門，連從官網下載都會中鏢

思科旗下安全研究室Talos發現Avast旗下一款知名系統清理軟體CCleaner遭植入後門程式，使上億用戶電腦可讓駭客入侵及竊取資料，使用者應儘速升級。

CCleaner系統維護軟體隷屬於Piriform，可提供暫存檔清理、系統分析以維護電腦效能，2016 年11月全球總下載次數超過20億，Piriform公司現由Avast持有。今年9月13日CCleaner 5.33版觸發Talos的攻擊偵測系統，研究人員經過分析，員發現這個32-bit binary包含一個具有網域產生演算法（Domain Generation Algorithm, DGA）及寫死的C&C功能的惡意程式。進一步分析顯示，並非僅第三方軟體商店散佈的CCleaner有問題，就連CCleaner官網下載的都是有毒版本。（詳全文）

海盜灣遭爆暗藏挖礦程式，用戶不知不覺可能淪為礦工

全球最大BT網站海盜灣（The Pirate Bay）免費提供存取盜版內容服務，但有用戶發現，它其實也試圖收費，但方式是借用用戶電腦CPU來挖礦。

一名用戶發現當他連上海盜灣網站某些torrent網頁時，他的電腦CPU執行緒使用量忽然衝上80-85%，直到關閉該頁才停止。經過分析，發現海盜灣網頁上一段JavaScript正在偷偷執行比特幣挖礦。（詳全文）

AWS推出以秒計費的Linux EC2服務

由於Google及微軟都推出以分計價的雲端服務計價方式，現在AWS宣佈推出以秒計費的服務。

在過去以小時為單位的計費方案下，企業即使只用了幾分鐘也被收取一小時費用，形成浪費。AWS表示，因應許多企業客戶希望能縮短EC2執行個體（instances）服務的計價期間，以便將效益發揮到最大，自10月2日起，Linux-based 雲端運算服務EC2，包括On-Demand、Reserved及Spot三種執行個體，以及AWS儲存服務EBS (Elastic Block Store)將開始提供以秒計費。（詳全文）

甲骨文開源Java EE，花落Eclipse

甲骨文（Oracle）正式宣布將開源Java EE，並已選定由Eclipse基金會（Eclipse Foundation）接手。甲骨文軟體傳道者David Delabassee說明了甲骨文開源Java EE的步驟，他們先尋求Java EE的兩大貢獻者—IBM及紅帽（Red Hat）對開源及未來發展方向的支持，再擬定開源方案，進而選定Eclipse基金會作為Java EE的落腳處。（詳全文）

傳中國將禁比特幣境內交易，比特幣中國先喊停

身為中國前三大比特幣交易中心的比特幣中國（BTC China）9月14日宣布將於9月30日暫停所有交易業務，讓當天比特幣的最高跌幅接近20%，從3874美元一路下滑到3229美元。

比特幣中國指出，此一決定源自於中國在9月4日釋出的《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》，秉持著防範投資風險，最大限度保障用戶利益的原則，決定即日起停止新用戶的註冊，並將在9月30日停止所有交易業務。（詳全文）

臺灣版QRCode支付正式啟動，用手機掃碼就能付款

攝影／蘇文彬

由財政部指導，公股銀行、財金資訊及臺灣行動支付公司共同推動的「台灣Pay QRCode共通支付」正式在國內啟動，支援多家銀行金融卡支付功能，未來消費者憑手機掃描店家的QRCode就能完成付款，明年還將支援信用卡QRCode付款功能，與國際QRCode支付標準接軌，讓消費者在國內外都可以使用。（詳全文）