Amazon Echo產品家族再添新成員。Amazon周二發表首款搭載觸控螢幕的Echo Show。

和前代產品一樣，Echo Show內建Alexa語音助理、8個beam-forming麥克風、杜比音效喇叭之外，它最大特色是搭載7吋觸控螢幕及相機，讓使用者除了聲控要Echo報氣象、放音樂、開啟家中照明或冷氣外，現在還可以播放相片、上Youtube看影片、顯示氣象、購物清單或是播放保全攝影機的影像。

如果用戶使用Amazon Music音樂服務，就可以聲控Alexa播放特定類別或藝人的歌曲，再經由Wi-Fi串流到Echo Show播放，還可以在螢幕上顯示歌詞。此外，它也支援Pandora、Spotify、TuneIn、iHeartRadio等音樂串流或網路廣播服務。

另外，透過Echo Show用戶還可以撥打影像電話給具有Echo Show或Alexa app的用戶(來源：Amazon)，或是和Echo或Echo Dot用戶之間建立語音通話。

Echo Show單價230美元(台幣約7000元)，包含黑、白兩種色系，Amazon現在打出買2台減100美元的促銷活動，即日起接受用戶網路預購，預定6月28日正式開賣。

Echo Show是最新Echo家族成員。Amazon上個月才推出首個搭載相機可拍照、攝影，並提供用戶穿搭建議的Echo Look。在Echo不斷增加第三方智慧家庭產品，從燈泡、車庫門、門鎖甚至Uber的支援下，已成市場霸主。在最近一項市調報告中，Amazon拿下7成美國聲控喇叭的市場。