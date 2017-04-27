Amazon Echo家族再添成員Echo Look，首次加入相機，可為使用者拍照、錄影並提供當日穿著建議。



和Echo經典圓柱造型不同，Amazon Echo Look具備腳架可置於地面上或衣櫉中，而且除了麥克風和喇叭外，售價199.99美元的Echo Look首次搭載500萬像素相機及4顆LED燈泡，使用者可以「Alexa，take a photo」聲控指令下拍攝全身照片（或影片），以便分享給友人。當然Echo Look還是可以像前代產品一樣，執行關燈或控制其他家中設備的指令。



Echo Look最特別的是名為Style Check的功能，它整合人工智慧助理Alexa機器學習的演算法，以及造型專家的建議。使用者可上傳兩種造型相片，這項功能就會根據時下流行趨勢和用戶喜好，提供穿著評分和造型上的建議。Echo Look並具備紀錄功能，紀錄用戶過往穿著的時間及照片，以供未來打扮參考。



不過這些私人穿著影像都將存在Amazon的雲端資料庫中，除非用戶主動刪除，這也引發隱私的疑慮。



Echo Look的推出，為Echo家族繼經典版Echo、可攜及精簡版Echo Tap、Echo Dot再增新成員，也使其地盤從用戶客廳再進入臥室。



Business Insider 分析，Echo Look的造型建議其實背後隱藏Amazon一個更大野心。從第一代Echo只是會說話的喇叭，在愈來愈多連網設備，如燈泡、窗帘、空調或門鎖的支援下，Echo逐漸變成智慧家庭中樞。而最新的Echo Look加入了更智慧的相機及電腦視覺功能，Amazon Echo將得以成為掌控家中的全能管家，例如追踨家中寵物動向，或是檢查屋主鑰匙是不是還插在門上。



不過Echo Look還未開放大眾下單，目前僅接受獲得電子郵件邀請函的用戶申購。