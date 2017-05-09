市調機構Emarketer一項研究顯示，Amazon Echo銷售發威，拿下今年全美聲控喇叭市場中超過七成市場。

報告指出，今年3560萬美國人一個月將使用一次以上的聲控語音助理裝置，這個數字為去年的128.9%。

在各廠牌產品中，70.6%的用戶擁有一台Amazon Echo，而Google Home則以23.8%居第二。而剩下的5.6%，就由其他眾多品牌包括Lenovo、LG、Harmon Kardon和Mattel等瓜分。

eMarketer預計，未來幾年Google的市佔會再度爬升，使Amazon的市佔可能會些微下滑，不過Amazon仍然會是市場龍頭。

Amazon Echo的普及度可以從今年CES 2017會場中，居家連網產品都標榜以用Echo控制看得出來。Echo產品線也從原本單一圓柱機種，再擴增到可攜及精簡版Echo Tap、Echo Dot，以及最近發表可放在寢室內，結合相機及人工智慧以提供用戶穿搭建議的Echo Look 。

eMarketer預測部門副總裁Martin Utreras指出，消費者已逐漸習慣這類技術，也刺激了市場的成長動能，等價格愈來愈平民化，功能愈來愈強，消費者就有更多理由採購這類裝置。

eMarketer定義的聲控喇叭是像Amazon Echo及Google Home這類產品，內建語音聲控助理為產品的核心功能。

而較廣義的語音助理即語音助理軟體，包括Amazon Alexa、蘋果Siri、Google Now及微軟Cortana今年也前景可期。eMarketer預估今年全美有6050萬人將會使用這類語音助理服務，一個月至少一次。這個數據為智慧型手機總用戶的27.5%，或是總美國人口的將近1/5。

以用戶年齡層來看，使用時間最長者為25到34歲之間的用戶，佔比為26.3%。而以世代來看，超過1/3（33.5%）的千禧世代（約1980年到2000年之間出生者）今年內都會用至少一次虛擬助理服務。分析師認為，這個族群中較年長者對虛擬助理功能需求大過娛樂，是這類服務的中堅用戶。