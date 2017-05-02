南韓媒體先鋒報（Korea Herald）周一報導 ，南韓科技大廠三星已經獲得該國主管機關國土交通部（Land, Infrastructure and Transportation）許可，將展開自駕車在一般道路上的測試。

報導指出，南韓自2016年起已有將近20家業者獲得自駕車路測的官方核准。第一家是韓國最大車廠現代汽車。

三星測試的自駕車使用搭載人工智慧、相機及感測器的現代汽車。三星同時積極投入開發高階感測器，以及具備人工智慧及深度學習能力的電腦模組以強化自駕車在惡劣天候行駛的能力。

今年一月這家南韓電子巨人斥資1.5億美元基金，鎖定投資擴增/虛擬實境（AR/VR）、人工智慧及物聯網等新創業者。而為了不讓Google、Uber或蘋果在自駕車及人工智慧的發展上專美於前，去年10月還買下Siri原開發團隊組成的語音助理開發商Viv。

報導指出，南韓政府持續研擬放寬自駕車法規限制，以加速自駕車產業發展，目前已經將自駕車配備的最低人員數由2名降為1名，並鬆綁不具方向盤或油門踏板的車輛的生產限制。

全球多個國家或政府已經和科技、汽車業者合作展開自駕車路測。新加坡政府去年8月領全球之先，和Delphi、nuTonomy合作首個自駕計程車測試。在美國，Uber、Waymo先後在加州、俄亥俄州、亞利桑納州等地路測，此外，福斯、賓士、BMW也已在德國投入類似測試。