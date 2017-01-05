全球智慧型手機業龍頭三星(Samsung)近年來在手機市場前景持續看淡下，持續尋找新的發展空間，投資新創科技公司成為三星重要策略之一，三星準備提撥1.5億美元(約合新台幣48.6億元)，投資有潛力的新創業者。

三星針對新創技術成立的全球創新中心，近日改名為Samsung NEXT，同時宣布將成立規模1.5億美元的創投基金，鎖定從種子基金到B輪階段、針對軟體與服務創新發展的全球各地新創業者。

包括虛擬與擴增實境(VR/AR)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)等領域相關應用，將是三星特別關注的領域。

三星的新創計畫已經發展數年，目前在美國矽谷山景城、紐約、舊金山、以色列特拉維夫以及韓國等地設有實體團隊，除了尋找當地有潛力的新創業者，也針對獲選的新創業者提供資金、專業技術、營運發展與產業關係等支援，在韓國當地，還與政府的創新孵育計畫合作。三星表示，2017年將會增加部署實體團隊到更多地區。

為了增加該計畫能見度，三星不但更改專案名稱，也重新設計標誌、網站，並首度以該專案名義，在CES新創展區參展。

三星表示，目前已有包括Converge Industries、Dashbot、Entry Point VR、Filament、Intezer、LiquidSky、Otto Radio、2Sens、SafeDK與Virtru等公司獲得來自三星的投資。