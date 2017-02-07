臉書已與法新社、世界日報、BFM TV等8家法國新聞機構合作，由媒體協助過濾民眾通報的可疑新聞，另方面，Google則與法國新聞聯盟First Draft News合作發起CrossCheck活動，並獲得臉書、法新社等支持，過濾網路搜尋、社交網路上的假新聞。