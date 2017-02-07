Google與臉書延續在美國「打假」的努力，在法國總統選舉前與法國新聞界合作打擊假新聞。
首先，臉書與包括法新社（AFP）、世界日報（Le Monde）、BFM TV新聞等8家法國電視與平面媒體合作，以過濾臉書上關於大選的假新聞，並鼓勵民眾通報疑似假新聞的連結等，若有2家以上的法國媒體認定為假新聞，就會在臉書新聞動態中加註警告標籤。
另外，法國的First Draft News新聞聯盟也宣佈在Google News Lab的協助下，發起名為CrossCheck的服務。First Draft News和Google從去年11月美國總統大選即展開合作，並從美國經驗中吸取教訓。這項活動也獲得臉書、法新社、BuzzFeed News及法國全國及地方媒體的支持。
除了鼓勵民眾通報疑似假新聞、影片、照片，CrossCheck活動中並將利用臉書的CrowdTangle協助發現及監控和大選有關的社交內容，也運用Google Trends即時顯示和候選人及競選活動有關的搜尋活動。並使用NewsWhip的Spike來搜尋與預測大選新聞傳播情形，以及其他內容管理工具。此外《世界日報》也開發了一個包含新聞網站的分類資料庫，分別將600多個新聞網站標示為「諷刺」、「真實」、「虛假」等不同性質。
臉書和Google在去年美國大選中被指為散佈假新聞的幫兇後，即大舉掃蕩假新聞。繼去年德國政府宣佈將對散佈假新聞的社交網站祭出重罰後，路透社報導，臉書也計畫在今年九月即將舉行國會大選的德國擴大打假行動。