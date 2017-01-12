持續打擊假新聞，臉書周三再公佈新聞學專案（Journalism Project），藉由與新聞媒體合作，強化真實新聞發佈能力，並協助大眾辨識假新聞。

臉書表示，作為一種新平台，該公司希望營造用戶對話、分享資訊及彼此連結的空間。為建立健康的新聞生態、促進新聞內容繁榮發展，臉書希望藉由新方案強化與新聞業的合作關係。

臉書新聞學專案包含三大面向。首先是深化和新聞媒體的合作，甚至在產品開發初期就會納入各種新聞媒體的意見，像是運用直播、360及Instant Articles等新內容格式開發新聞工具，例如目前正在測試以Instant Articles發展出新聞包套服務，讀者一次可以閱讀多條新聞，強化地區新聞及支持獨立媒體，實驗訂閱等新商業模式，或舉辦新聞界的黑客松（hackthons）等。



其次是針對媒體工作者提供臉書產品與服務的線上課程，包括如何在臉書上尋找資訊、傳佈新聞，以及建立與受眾的互動等。另外，也將把該公司最近收購，用以推廣新聞、量測新聞效果，並在媒體界很受歡迎的搜尋工具CrowdTangle免費提供給媒體使用。其他包括粉絲專頁允許指派個別記者直播新聞，未來並開放記者個人專頁上直播新聞影片，並檢視影片閱覽率等分析數據。

最後則是和媒體界、學術單位合作，建立新聞來源選擇及報導原則，以及透過相關宣傳活動，以提升大眾對新聞訊息的辨識能力及新聞素養，進而防範假新聞蔓延等。



假新聞充斥為臉書引來諸多非議，這項專案是臉書繼去年一連串整頓措施後，包括強化假新聞的偵測、封鎖及簡化檢舉機制後最新一波動作。