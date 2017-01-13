蘋果找出MacBook Pro在《消費者報導》測試中導致筆電續航力不佳的原因是Safari耗電太兇，並且修補了軟體瑕疵後，《消費者報導》釋出最新測試結果，並將MacBook Pro改為推薦商品。

消費者報導指出，安裝了更新軟體後，測試團隊測試的三台MacBook Pro都出現良好效能，其中一款充飽電後執行了18.75小時。測試團隊強調，他們是使用每年測試數百款筆電所用的相同方法，每款產品都做過多次測試。

去年聖誕節前夕，《消費者報導》刊出針對新MacBook Pro的測試報告。由於三台MacBook Pro在多次電池續航力測試中落差極大，最後該雜誌做出不推薦的結論。此舉引發蘋果的不滿，並著手調查。本周蘋果公佈問題所在，原來是測試團隊測試過程中關閉Safari瀏覽器快取，觸發了Safari的一項一般使用者不會遇到的軟體瑕疵，導致重覆載入網頁圖示而快速耗盡電池電力。蘋果並因此發佈macOS Sierra 10.12.3版的測試版本加以修補。《消費者報導》也重新進行MacBook Pro的測試。

第二次測試中包含有Touch Bar及無Touch Bar的13吋MacBook Pro各一台，以及15吋MacBook Pro。三台產品的平均電力測試結果分別為15.75、18.75及17.25小時。

蘋果表示，正式的macOS Sierra最新更新版會在幾周後釋出給所有用戶。