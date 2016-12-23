蘋果新推出的MacBook Pro系列受到電池續航力問題影響，今年首度未被列入知名雜誌《消費者報導》（Consumer Report）的推薦名單。

該報導指出，在經過測試評估，這系列MacBook Pro筆電在顯示器品質及效能的表現都很優異，但在電池續航力項目中不同測試結果卻出現極大落差。因此這次MacBook首度無法獲得《消費者報導》的推薦。

MacBook 11月推出以來消費者抱怨不斷，蘋果稱每次充飽電應該可以連續使用長達10小時，然而卻有部份消費者指稱用3到4小時就沒電了。

為進行測試，該報導在零售通路買了三款MacBook Pro，分別是有Touch Bar的13吋、無Touch Bar的13吋以及15吋MacBook Pro（15吋機種皆配有Touch Bar）。該雜誌發現不同測試結果相去甚遠。具備Touch Bar的13吋產品第一次電池可用16小時，第二次12.75小時，第三次卻只有3.75小時。而無Touch Bar的13吋MacBook Pro則出現19.5小時及4.5小時的結果。而15吋機種短則8小時，長到18.5小時。該報導強調其實測試不只做三次，而是重覆做了許多次。

一般筆電電池可用時間通常差距在5%之內，但該雜誌測試人員認為，MacBook Pro的平均電池續航力數據無法反應消費者實際使用狀況。為了確保消費者權益，測試人員採用最低值進行評分，也因此，三款MacBook Pro都無法達到該雜誌推薦機種的標準。

蘋果拒絕在了解問題之前對《消費者報導》的測試結果做出評論，但蘋果指出，消費者對購買的Mac或其運作有任何疑問，應聯絡蘋果支援服務人員。

報導指出，此次MacBook測試結果和過去產品有天壤之別。依該雜誌過去測試經驗，大部份蘋果筆電都表現亮眼，電池續航力往往遠超過蘋果公開宣稱的時間，例如前一代13吋MacBook Pro在該報導測試中，電池使用時間就長達19小時。

MacBook Pro 11月上市以來評價兩極。微軟宣稱，對新款MacBook Pro失望而有比過去更多的MacBook投入Surface陣營，帶動Surface 11月銷售創新高。此外，可能基於MacBook電池問題，蘋果於本周釋出的macOS Sierra 10.12.2悄悄拿掉了電池剩餘時間的顯示功能。