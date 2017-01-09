多家國際媒體報導，本周俄羅斯官方要求蘋果及Google分別將LinkedIn app從App Store與Google Play下架。

這是繼去年11月俄羅斯封鎖LinkedIn網站後進一步下達禁令。當時俄羅斯法院判決微軟擁有的LinkedIn將用戶資料儲存於國外伺服器違反了當地的資訊隱私法令，並由主管機關加以封鎖。自此，在俄羅斯境內iOS與Android版LinkedIn應該早無法運作順暢，而且用戶透過VPN還是可以持續存取LinkedIn，這顯示撤除app的象徵意義大於實現功能性，藉此彰顯俄國政府對外國企業的控制權 。

去年11月美國駐莫斯科大使發言人Maria Olson已經就LinkedIn被封殺一事表達抗議，表示封鎖LinkedIn侵害了自由競爭與俄國民眾的權利，並為未來俄國任意關閉國外網站服務立下惡例。

事實上，俄羅斯也不是第一個這樣做的國家。上周蘋果也順應中國政府要求，將報導中國領域腐敗的紐約時報app自該公司的App Store撤下。去年11月土耳其政府也在鎮壓反對派後，封鎖臉書、WhatsApp及推特。

此外，這件事可能讓近日緊張的美俄兩國政府關係更雪上加霜。美國總統選後，歐巴馬政府即暗示俄羅斯政府唆使駭客駭入美國網路操縱大選，近日國土安全部更公佈報告佐證 ，並驅逐35名聲稱在美從事情報工作的俄國人。