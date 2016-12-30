美國總統歐巴馬（Barack Obama）周四（12/29）宣布已制裁9個俄國組織與個人，以回應俄國種種企圖干預美國大選的駭客行動，同一天美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）與聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）亦針對俄國的惡意網路行為發表了《聯合分析報告》。

歐巴馬說明，所有的美國人都應擔心俄國的行為，該國採取各種惡意的網路行動企圖干預美國總統大選過程，包含竊取與公布美國政黨組織的資訊，而且只有俄國政府才能操控這些行動。在展開制裁之前，美國已多次公開或私下警告俄國政府，相關制裁是為了回應俄國違反既定國際行為準則並損害美國利益的必要行動。

此次的制裁對象涵蓋了GRU（格勒烏秘密情報機構）與FSB（俄國聯邦安全局）等兩大俄國情報組織，4名GRU高層，以及3家支援GRU網路行動的業者。

此外，美國國務院也關閉了兩棟作為情報目的的俄國建築，同時驅逐了涉嫌在當地從事情報工作的35名俄國人。

同一天美國國土安全部與FBI則攜手發表針對俄國惡意網路行為的《聯合分析報告》，詳述了俄國情報服務在總統大選期間用來攻擊美國政府、政黨組織或私人機構所使用的工具與基礎設施。

DHS說明，俄國情報服務所發動的惡意網路行動包括魚叉式網路攻擊，以及針對政府組織、重大基礎設施、智囊團、大學、政黨組織及企業的滲透行動，他們竊取了相關組織的機密資訊並將其公開。

該報告列出了各種惡意行為的技術指標與跡象，並鼓勵私人企業應注意內部有否出現報告中所描述的可疑網路流量，以便儘早防範。

俄國克里姆林宮發言人Dmitry Peskov則說，他們相信歐巴馬政府在此時採取制裁行為只有兩個目的，一是完全毀滅原本即已跌至谷底的美、俄兩國關係，其次則是破壞美國新政權的外交政策計畫。新一任美國總統川普（Donald Trump）將於2017年的1月20日正式上任。