上周才增加騰訊等三家新股東的數位地圖業者HERE，本周英特爾也宣佈加入，取得HERE 15%的股權。



英特爾執行長Brian Krzanich指出，汽車日愈成為最具智慧的連網裝置，很期待透過和HERE及其汽車合作夥伴合作，為連網汽車發展重要的基礎技術。本投資案預計今年第一季完成，但英特爾並未宣佈實際投資金額。英特爾也將取得HERE董事席次。



經由這項投資案，HERE與英特爾將共同研發即時更新高解析度地圖的底層架構，以支援完全自動駕駛。HERE目前擁有HERE HD Live Map雲端即時地圖服務，未來雙方希望能發展出定位精準度達到幾公分之內的地圖服務。



雙方也將投入前端運算裝置的地理資料服務。此外，HERED 原始股東AUDI、BMW、戴姆勒三家車廠也將成為英特爾與HERE新技術的測試夥伴。



這項投資案使得英特爾成為AUDI、BMW、戴姆勒，以及上周宣佈聯合取得HERE 10%股權的騰訊、中國地圖業者四維圖新（NavInfo）以及新加坡投資公司GIC之後最新一家股東。



在此之前，英特爾已積極投入汽車領域。去年4月英特爾宣佈雲端、物聯網、FPGA、5G與摩爾定律五大轉型策略，並以汽車為重點發展對象。11月英特爾成立研發自駕車的部門。另一方面，上周HERE也和英特爾的ADAS合作夥伴MobileEye宣佈合作研發自駕車地圖。